Laufsport Ein neues OK, neue Ideen: Frischer Wind für den Wiesentäli-Lauf Bei der ersten Austragung des beliebten Familienlaufs nach 2019 am kommenden Sonntag ist ein neues Organisationskomitee am Ruder. Der 33-jährige OK-Chef Tobias Lustenberger führt mit seinem Team den Traditionsanlass in die Zukunft.

Exklusiv für Abonnenten

Am Sonntag wird im Wiesentäli endlich wieder gerannt. Hier der Start der Kinder im Jahr 2010. zvg

Es mutet an wie eine kleine Ewigkeit. Im April 2019 war es, als der Turnverein Oetwil-Geroldswil den bislang letzten Wiesentäli-Lauf durchführen konnte. 200 Laufbegeisterte aller Altersklassen rannten damals um die Wette. Drei Jahre sind inzwischen ins Land gezogen. Die Coronapandemie, welche die Austragungen 2020 und 2021 verunmöglicht hat, ist nur noch eine Erinnerung an dunkle Tage.

Denn am kommenden Sonntag wird wieder gerannt. Start und Ziel befinden sich wie seit Jahren üblich beim Bauernhof im Wiesentäli in Oetwil. Angeboten werden 17 Kategorien, davon allein deren 13 für Kinder und Jugendliche. Die Streckenlängen bewegen sich zwischen 1100 und 4000 Meter. Die Anmeldefrist ist zwar bereits vorbei. Aber: Wer sich kurzfristig noch nachmelden möchte, kann dies am Sonntag vor dem Start für eine Gebühr von einem Fünfliber tun.

Neue Gesichter im Organisationskomitee

Seit der letzten Austragung des weit über die Grenzen des Limmattals hinaus bekannten und beliebten Laufanlasses für die ganze Familie hat sich innerhalb des Organisationskomitees einiges getan. Genauer: Die Leitung ist eine gänzlich neue. Angeführt wird die junge Truppe vom 33-jährigen Tobias Lustenberger, der den bisherigen Chef Erwin Hugi an der Spitze des OK abgelöst hat. Erwin Hugi und seine Frau Barbara prägten in den vergangenen Jahrzehnten die Geschichte des Wiesentäli-Laufs.

Tobias Lustenberger, der neue OK-Chef des Wiesentäli-Laufs. Michel Sutter

Nun hat also mit Lustenberger einer der neuen Generation das Sagen. «Also, allein mache ich die Sache ja nicht», sagt Lustenberger mit einem Schmunzeln. «Ich habe ein motiviertes Team im Rücken. Gemeinsam wollen wir den Wiesentäli-Lauf in die Zukunft führen.» Auch wenn in zwei Jahren bereits die 30. Austragung gefeiert werden kann, der kleine, aber feine ­Anlass soll moderner werden. Gewisse Ideen seien vorhanden, sagt Lustenberger.

«Wir wollen jetzt erstmal den diesjährigen Lauf gut über die Bühne bringen. Dann werden wir gewisse Sachen anschauen und gegebenenfalls ­ändern.»

Lustenberger ist ein «Knoli-Kind». Er erlebte die Blütezeit des ehemaligen Laufcups für das Knonauer Amt und das Limmattal, der im Jahr 1990 von Ernst Rathgeb aus der Taufe gehobene «Knoli-Cup», als laufbegeisterter Jungspund mit.

In die geniale Cupformel sind verschiedene Läufe in der Region – unter anderem in Urdorf, Dietikon und eben auch der Wiesentäli-Lauf – eingeflossen, im Spätherbst wurde eine Schlussrangliste erstellt. Kein Zweifel: Der «Knoli-Cup» wäre auch in der heutigen Zeit wieder angesagt. Ob der 2013 letztmals ausgetragene Wettbewerb dereinst reaktiviert wird? Laut Lustenberger geistert die Idee tatsächlich durchs Limmattal. Spruchreif ist hingegen noch gar nichts.

Zurück zum Wiesentäli-Lauf 2022: Auf Seiten des Veranstalters rechnet man mit rund 200 Männern, Frauen und Kindern, die laufen werden. Lustenberger:

«Wir freuen uns über jeden und jede, die zu einem Laufsportfest beitragen.»