Laufsport Die Zwangspause ist vorbei: Der Wiesentäli-Lauf wird diesen Frühling wieder durchgeführt Am 10. April ist es so weit: Nach zwei Absagen findet die 28. Austragung des Traditionsanlasses des TV Oetwil-Geroldswil heuer statt.

Faszination Wiesentäli-Lauf: Bald rennen sie wieder um die Wette. Cynthia Mira/Archiv

Gross ist die Vorfreude bei den Verantwortlichen bereits knapp zwei Monate vor dem Startschuss. «Wir sind sehr happy, dass der Wiesentäli-Lauf in diesem Jahr stattfinden kann», meldet Patricia Stemmle vom veranstaltenden Turnverein Oetwil-Geroldswil. Zweimal musste der beliebte Laufsportanlass für die gesamte Familie wegen der Coronapandemie verschoben werden. Doch jetzt können die Laufschuhe wieder aus dem Kasten hervorgekramt werden.

Denn ab sofort ist Training angesagt. Schliesslich steht die 28. Austragung des weit über die Grenzen des Limmattals hinaus bekannten und beliebten Laufes vor der Tür. Am Sonntag, 10. April, darf wieder nach Lust und Laune gerannt werden.

Auch bei der 2022er-Durchführung verlassen sich die Organisatoren auf Bewährtes. Start und Ziel befinden sich beim Bauernhof im Wiesentäli in Oetwil, angeboten werden 17 Kategorien, davon alleine deren 13 für Kinder und Jugendliche. Die Streckenlängen bewegen sich zwischen 1100 und 4000 Metern. Die Höhe des Startgeldes beträgt für Kinder unter 16 Jahren acht Franken, für alle anderen 12 Franken. Anmelden kann man sich bis am 5. April. Wer lieber zuwarten und erst den Wetterbericht für den Lauftag studieren möchte, kann sich bis am 8. April für eine zusätzliche Gebühr von einem Fünfliber nachmelden.

Am letzten Wiesentäli-Lauf, jenem von 2019, rannten rund 200 Laufbegeisterte auf der idyllischen Strecke um die Wette. In Erinnerung geblieben sind die heissen Laufduelle, welche sich die Jugendriegen von Weiningen, Dietikon, Urdorf, Bergdietikon, Oetwil-Geroldwil und Mettmenstetten geliefert haben.