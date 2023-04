Laufsport 150 wetterfeste Laufbegeisterte zelebrierten den 29. Wiesentäli-Lauf Am vergangenen Sonntag wurde beim Bauernhof Bergwiesen ob Oetwil wieder gerannt. Mal fiel Regen, dann wärmte die Frühlingssonne die Läuferschar.

Hopp, hopp! Auch die jungen Läuferinnen gaben Vollgas. zvg

Der traditionelle Wiesentäli-Lauf begeisterte auch bei seiner 29. Durchführung. «Wir hatten im Start- und Zielbereich eine super Stimmung. Trotz des wechselhaften Wetters sind wir im Organisationskomitee sehr zufrieden mit den Anlass. Und allen, die dabei waren, hat es auch gefallen.» Das Résumé von OK-Präsident Tobias Lustenberger vom TV Oetwil-Geroldswil fiel äusserst positiv aus. Zwar starteten mit total 150 Läuferinnen und Läufern jeden Alters weniger als in früheren Jahren. «Das launische Wetter hat wohl die eine oder den anderen vom Rennen abgehalten», mutmasste Lustenberger.

In total 16 Kategorien rannten Erwachsene und Kinder um Minuten und Sekunden, je nach Kategorie massen die Strecken 1100 bis 4000 Meter. Egal, ob die lange oder die kurze Runde, Freude am Laufen zeigten alle. «Darum ist für uns keine Frage, dass wir den Wiesentäli-Lauf auch nächstes Jahr durchführen werden», so Lustenberger. Die 2024er-Ausgabe wäre dann seine dritte als OK-Chef und die dreissigste insgesamt. Für die Jubiläums-Durchführung haben er und seine Kollegen «die eine oder andere Idee», so Lustenberger. Genaueres könne und wolle man aber noch nicht verraten.