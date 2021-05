Kunstturnen Francesca Savo holt Silber für Mitorganisator Kutu Urdorf Die Kunstturnerinnentage in Bonstetten, durchgeführt vom KTV Dietikon und von Kutu Urdorf, waren ein grosser Erfolg. Trotz Schutzmassnahmen wegen der Coronapandemie machten die Mädchen und jungen Frauen beste Werbung für ihren Sport.

Auf dem Sprung: Francesca Clarissa Savo von Kutu Urdorf holte sich die Silbermedaille im Programm 2. Harald Von Mengden

Im Einführungsprogramm starteten Melina Seiler und Aliya Brunner von Kutu Urdorf. Die achtjährige Melina konnte gleich beim ersten Gerät, dem Balken, mit einer hervorragenden Übung glänzen. Die um ein Jahr jüngere Aliya konnte dafür am Boden ihre Stärken optimal umsetzen. Beide verdienten sich mit ihren Vorstellungen eine Auszeichnung.

Melina Seiler von Kutu Urdorf holte im Einführungsprogramm eine Auszeichnung. Harald Von Mengden

Gianna Andreossi, ebenfalls von Kutu Urdorf, sicherte sich im Programm 1 als beste Turnerin aus dem Limmattal eine Auszeichnung. Dies trotz eines Sturzes an ihrem Lieblingsgerät, dem Barren.

Dank harten Trainings zur Silbermedaille

Francesca Clarissa Savo trainiert ausser Sonntag täglich, und das sei sehr wichtig, erzählt die Athletin von Kutu Urdorf. «Damit erhalte ich Sicherheit.» Dies ist besonders am Balken wichtig, da braucht es eine gute Konzentration, um nicht vom zehn Zentimeter schmalen Gerät zu stürzen. Eigentlich habe sie kein Lieblingsgerät, so Francesca weiter, aber am Barren turne sie sehr gerne. Kein Wunder also, holte sie im Programm 2 die beste Barrennote in ihrer Kategorie. Dank ihrer sauber geturnten Übungen konnte die Zehnjährige mit einem strahlenden Gesicht die Silbermedaille entgegennehmen.

Kirsten Thieler von der Kutu Weiningen auf dem Balken. Harald Von Mengden

Kirsten Thieler von Kutu Weiningen und ihre Vereinskollegin Kristina Havryk – ebenfalls im Programm 2 – sind noch nicht so weit, um am Barren bereits schwierigere Element zu turnen. Mit einem soliden Wettkampf konnten die beiden eine Auszeichnung in Empfang nehmen.

Der Sturz am Balken sorgt für Ärger

Mit der besten Sprung-Note im Programm 3 startete Lorina Seiler aus Bergdietikon fulminant in den Wettkampf. Die weiteren Geräte konnte sie gemäss eigener Aussage gut turnen, aber: «Einzig mein Sturz am Balken ärgert mich.» Als drittbeste Zürcherin, sie startet für Kutu Urdorf, darf sie mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein. Der Fahrplan für die Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen vom 12. und 13. Juni in Obersiggenthal stimmt auf alle Fälle.

Damit auch die über 20-jährigen Turnerinnen endlich wieder einmal einen Wettkampf absolvieren konnten, führten die Organisatoren aus dem Limmattal wegen der geltenden 15-Personen-Regel kurzerhand einen separaten und coronakonformen Wettkampf für die P6-Turnerinnen durch.

Auffällig: Die Beschränkungen wegen Corona zeigten deutliche Unterschiede beim Leistungsvermögen der Turnerinnen auf. Jene, welche das Training altersbedingt früher wieder aufnehmen konnten, waren besser vorbereitet auf den Wettkampf als jene, die mit dem Gang in die Turnhalle zuwarten mussten.

Ein Lob aus Zürich nach Dietikon und Urdorf

Voll und ganz zufrieden mit den kantonalen Kunstturnerinnentagen ist man beim Zürcher Turnverband (ZTV). Janine Hitz, Wettkampfchefin und Ressortleiterin Kunstturnen Frauen, war froh darüber, dass die Mädchen und jungen Frauen sich endlich wieder einmal in einem nationalen Wettbewerb messen konnten. Hitz:

«Es war schön zu sehen, wie alle mit Eifer bei der Sache waren.»

Ein grosses Lob richtete die Verbandsvertreterin an die beiden organisierenden Vereine, den KTV Dietikon und Kutu Urdorf. «Dieser Wettkampf hat in der Saisonplanung aller einen grossen Stellenwert. Es ging auch um die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften bei den Juniorinnen, den Aktiven und die Mannschafts-SM», so Hitz.

Dem Fakt, dass wie vor Wochenfrist bei den Wettkämpfen der Kunstturner auch bei den Mädchen keine Zuschauer in der Bonstetter Halle erlaubt waren, gewinnt Janine Hitz gar einen positiven Aspekt ab:

«Vor allem bei den kleinsten Kunstturnerinnen hatte dies keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil: Weil keine Eltern von den Rängen zuschauten, waren die Mädchen sehr konzentriert bei der Sache und blickten nicht andauernd auf die Tribüne.»