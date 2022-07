Kunstturnen Emmi Schmid: Zum Geburtstag auf Stelzen durchs Sonnenblumenfeld Sie ist unverwüstlich und immer noch top in Form: Die passionierte Trainerin der Weininger Kunstturnerinnen.

Bald 77 und immer noch voller Tatendrang: Kunstturn-Trainerin Emmi Schmid inmitten von Sonnenblumen. zvg

Seit weit über einem halben Jahrhundert ist Emmi Schmid die unermüdliche Trainerin der Kunstturnerinnen-Riege Weiningen. Sie steht auch im heissen Sommer 2022 pausenlos mit ihren Mädchen in der Turnhalle. «Letzte Woche waren es jeden Tag fünf Stunden», meldet sie per Whatsapp-Nachricht, «aber nicht nur.» Schmid schickt gleich noch ein Foto mit, welches sie mitten in einem Sonnenblumenfeld zeigt. «Ich habe es tatsächlich doch noch geschafft, einmal auf Stelzen durch ein Sonnenblumenfeld zu balancieren.» Das habe sie unbedingt noch vor ihrem baldigen Geburtstag machen wollen.

Am kommenden Dienstag, 2. August, feiert Emmi Schmid ihren 77. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und wünschen nur das Beste.