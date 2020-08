Kunst erfüllt leer stehende Räume vorübergehend mit Leben – und trifft auf Kulinarik

Es ist ein Kommen und Gehen an diesem Sonntag an der Webereistrasse 6 und 8 beim Dietiker Rapidplatz. In den drei leeren Mieträumen bestaunt eine kunterbunte Schar Kunstbeflissener die Bilder und Keramiken von fünf Dietiker Künstlerinnen. Einige Gäste nippen an einem Drink oder verzehren feine Häppchen. Es ist die zweite Veranstaltung der Reihe «Kunst und Kulinarik in leeren Mieträumen».

Vor den Ausstellungsräumen erzählen die Initianten Daniel Gerber und Claudia Perazza-Alemanni wie es zu dieser Ausstellung gekommen ist: «Seit 2018 organisieren wir ähnliche Events in leerstehenden Räumen, die nicht ortsgebunden sind. Hier in Dietikon hat die Veranstaltungsreihe ihren Ursprung.» Die Idee gehe auf den im Sommerhalbjahr 2019 im Rahmen der Initiative «Mitenand für Dietike» lancierten Wettbewerb zurück. «Die Standortförderung Dietikon unterstützt mit dieser Initiative die Liegenschaftseigentümer, Künstler sowie das Gewerbe während des Baus der Limmattalbahn», sagt Gerber, der einen starken Bezug zu Dietikon hat.