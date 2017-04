Nicht zum ersten Mal erhitzt ein Kunstwerk die Limmattaler Gemüter.

Prominent, gleich vis-à-vis der Haltestelle des 31er-Busses, war sie auf dem Grün inmitten der Schlieremer Ringstrasse aufgestellt. Die Rede ist von der Skulptur «Urknall» der Künstlerin und Kuratorin Ursula Hirsch. Die Holzkonstruktion, die im Frühling 2010 den öffentlichen Raum in Schlieren bereichern sollte, war jedoch weit mehr als eine Skulptur. Sie konnte auch als Sitzgelegenheit genutzt werden. Der Aufbau sei laut Künstlerin von einem Windrad inspiriert und sollte die Menschen, die darauf Platz nehmen, zum Nachdenken animieren.

Doch wer das Objekt von oben betrachtete, sah rasch etwas, das an eine der wohl dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte erinnert: ein Hakenkreuz. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. In Leserbriefen wurde debattiert. Die einen wollten den «Urknall» aus Schlierens Mitte verbannen, andere verwiesen darauf, dass die Swastika ein jahrtausendealtes Symbol ist, das von den Nazis missbraucht wurde. Der Aufruhr legte sich jedoch schnell. Heute ist der «Urknall» verschwunden.

Stolperfalle für diesen Ort

Die Kunstreihe «Skulptur in Schlieren», im Rahmen derer auch Hirschs «Urknall» gezeigt wurde, war hin und wieder Stein des Anstosses. Für unterschiedlich lange Zeit stellt die Stadt Schlieren den öffentlichen Raum zur Verfügung, um Werke von Künstlern der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) zu zeigen. Das Werk «Für diesen Ort» von Piero Maspoli sorgte ebenfalls für eine Kontroverse. Der Künstler schuf zwei aufeinanderliegende Steinplatten, die vor der Unterführung Zürcherstrasse ebenfalls im Zentrum gelegt wurden. Die Sorgen der Bürger waren hier nicht moralischer Natur, sondern galten der Sicherheit.

So sei die Skulptur derart flach und unscheinbar grau, dass man leicht darüberstolpern könne, hiess es damals. Noch steht das Werk an seinem Platz – zumindest, bis die Umbauarbeiten am Zentrumsplatz beginnen. Von Maspoli stammte übrigens auch die namenlose Skulptur, die 2008 auf dem Stadtplatz installiert wurde. Sie bestand aus vier Frachtcontainern, die gekippt und leicht auseinanderfallend gemeinsam einen Turm darstellten. Bereits die damalige Kuratorin der Kunstkammer, Kathrin Frauenfelder, stellte in ihrem Essay über das Werk fest, dass es irritieren wird. «Die Schrägstellung der Container wirkt nicht nur ungewohnt, sie beeinflusst unser Wohlbefinden.»

Auch ein Werk von Jürg Altherr, der ebenfalls Mitglied der AZB ist, wurde bereits öffentlich kritisiert. Im Jahr 2010 verlieh er dem Gemeinschaftsgrab des Friedhofs Albisrieden gemeinsam mit Landschaftsgärtnern ein neues Gesicht. Das Resultat: mehrere senkrecht in den Himmel ragende rostige Eisenstangen. Weil Besucher des Friedhofs und Anwohner protestierten, organisierten die Verantwortlichen einen Rundgang, damit Altherr sein Werk erklären könnte. Auf die Bemerkung eines Teilnehmers, über solche Projekte solle künftig abgestimmt werden, antwortete Altherr: «Für ein Kunstwerk muss eine Person die Verantwortung übernehmen. Kunst hat noch nie demokratisch funktioniert.»

Uster mag das «Ungetüm»

Bereits ein Jahr später dürfte Altherr in dieser Haltung im Rahmen einer Gemeindeversammlung in Wald bestärkt worden sein. Sein Projekt einer 18 Meter hohen Skulptur, die auf dem Areal der ehemaligen Weberei Hueb hätte erstellt werden sollen, stiess auf keine Freude. In Voten aus der Bevölkerung war die Rede von einem «Ungetüm», und schliesslich schickten es die Stimmberechtigten bachab. Die 300 000 Franken teure Skulptur schenkte der Besitzer im 2013 der Stadt Uster, die nun einen Platz dafür gefunden hat und bestrebt ist, das Werk aufzustellen.

«Schliesslich ist man stolz und dankbar, im Besitz eines Werks eines der bedeutendsten Plastiker der Gegenwart zu sein», liess sich der Ustermer Kulturbeauftragte Christian Zwinggi in diesem Februar von der «NZZ» zitieren.

Ein Skandal mit Limmattaler Beteiligung fand gar den Weg bis nach England. Erst Anfang Jahr stand der Bergdietiker Schauspieler Matthias Brücker auf der Schauspielhaus-Bühne in der Inszenierung von «Die 120 Tage von Sodom». Darin mimten die Mitglieder des umstrittenen Theaters Hora, dessen Ensemble aus Menschen mit geistiger Beeinträchtigung besteht, die Opfer von Sadismus. Für die britische Zeitung «Daily Mail» handelte es sich dabei um eine der geschmacklosesten Produktionen aller Zeiten. In der Schweiz stiess das Theaterstück jedoch vorwiegend auf positives Echo.