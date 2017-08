Lange und intensiv wurde darüber gestritten, ob der «Alte Bären» auf dem Dietiker Kronenareal, der heute moderne Wohnungen beherbergt, dereinst kulturell genutzt werden soll. Schon seit sehr vielen Jahren war jedoch unbestritten: Die Zehntenscheune, die sich direkt daneben befindet, soll nach ihrer Sanierung zu einem kulturellen Treffpunkt werden. Doch nun stellt eine Gruppe von Dietiker Parlamentariern auch das infrage: Fast die komplette SVP-Fraktion, aber auch drei Gemeinderäte der SP, bitten den Stadtrat, Alternativen für die Nutzung des historischen Gebäudes aufzuzeigen.

Man rechtfertige den Ausbau der Zehntenscheune mit dem Bedarf kleinerer Vereine nach Veranstaltungsorten, die nicht so gross wie die Stadthalle seien, schreibt Postulant Markus Erni (SVP). Er bezweifelt jedoch, ob dieser wirklich vorhanden ist. Schliesslich «gibt es auch noch die Kirchgemeindehäuser der katholischen und reformierten Kirche, den Gemeinderatssaal sowie Musikzimmer und Aulen in den Schulhäusern», schreibt er in seiner Begründung. «Dazu finden auch Veranstaltungen in Turnhallen statt.» Er fragt nach der Nische, die ein zusätzlicher in der Zehntenscheune zu schaffender Kulturraum füllen könnte.