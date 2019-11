Kühner Antrag von Birmensdorfer: der Steuerfuss soll um 7 Prozent runter

Am kommenden Dienstag wird der Birmensdorfer Paul Flückiger zum zweiten Mal innert kurzer Zeit für Wirbel in der Kommunalpolitik sorgen. Er, der die Einzelinitiative für eine Einheitsgemeinde eingereicht hatte, wird an der Budgetgemeindeversammlung nämlich einen Antrag stellen. «Da alle drei Gemeinden finanziell gut aufgestellt sind und es an der Zeit ist, dass Steuerzahler und Steuerzahlerinnen von dieser Finanzlage profitieren, werde ich eine Senkung des Steuerfusses von total 7 Prozent beantragen», sagt Flückiger. Anstelle von 110 Prozent sollen es also 103 werden.

Andere Pläne haben die beiden Schulpflegen und der Gemeinderat. Geht es nach ihnen, sollen die Steuerfüsse auf dem heutigen Niveau bleiben. Vor einem Jahr gab es vom Stimmvolk nämlich eine schallende Ohrfeige, als der Gemeinderat eine Erhöhung um 5 Prozent verlangte. Rund 500 Teilnehmer der «Budgetgmeind» 2018 lehnten diesen Antrag grossmehrheitlich ab.

Die politische Gemeinde sieht für 2020 einen Aufwand von 27,7 Millionen Franken und einen Ertrag von knapp 20 Millionen vor. Das entstehende Minus von rund 7,7 Millionen wird mit den Steuereinnahmen, die durch einen 44-prozentigen Steuerfuss erzielt werden, gedeckt. So entsteht ein Aufwandüberschuss von knapp 375000 Franken. «Das Nettovermögen beträgt rund 14,2 Millionen Franken und die Erträge sind konservativ berechnet. Eine Steuerfusssenkung von 44 auf 42 Prozent zu Lasten des gut dotierten Vermögens ist gerechtfertigt und vertretbar», so Flückiger in einer Mitteilung von gestern.