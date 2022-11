Kreisgemeinde Unterstützung im Unterricht: Oberstufenschule Weiningen will Klassenassistenz aufstocken Die gestiegenen Schülerzahlen machen mehr Klassenassistenz an der Oberstufenschule Weiningen nötig. Die Stimmberechtigten aus Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen befinden an der Kreisgemeindeversammlung vom 23. November über die Erhöhung der Lohnsumme auf maximal 75'000 Franken pro Jahr.

In der Oberstufenschule Weiningen sind mehr Klassenassistenz-Einsätze gefordert. Die Schulpflege benötigt dafür mehr Geld für die Entlöhnung. Bild: Sandra Ardizzone

398 Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen besuchen aktuell die Oberstufenschule Weiningen. Das sind 39 mehr als im Vorjahr. Mit den stets steigenden Schülerzahlen erhöht sich auch die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in einer Förderklasse unterrichtet werden müssen oder besondere Betreuung brauchen. Dafür benötigt die Oberstufe Weiningen jedoch eine Aufstockung der Klassenassistenz per 1. Januar 2023.

Aus diesem Grund beantragt die Oberstufenschulpflege der Kreisgemeindeversammlung vom 23. November die Genehmigung einer Lohnsummenerhöhung bis zu einem Betrag von 75'000 Franken pro Jahr sowie die Genehmigung der im Budget 2023 dafür vorgesehenen Kosten.

2015 wurde eine Klassenassistenz eingeführt

Seit 2015 setzt die Oberstufenschule Weiningen auf eine Klassenassistenz. Damals, vor sieben Jahren, wurde von Mai bis zu den Herbstferien eine Klassenassistenz als Versuch eingesetzt. Sie sollte die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen einer Förderklasse unterstützen, steht im beleuchtenden Bericht zur Kreisgemeindeversammlung. Der Versuch löste positive Rückmeldungen von allen Seiten aus, sodass die Oberstufenschulpflege beschloss, eine Stelle für eine Klassenassistenz ab Oktober 2015 im Rahmen ihrer Finanzkompetenz – was einem Betrag von maximal 50'000 Franken pro Jahr entspricht – zu bewilligen.

«Sonderschulplätze sind nur schwer zu finden und oft besteht eine lange Wartezeit. Umso mehr ist die Führung einer Förderklasse an der Oberstufe in Weiningen äusserst wertvoll»,

schreibt die Oberstufenschulpflege. Um diese jedoch nicht schliessen zu müssen, brauche es Heilpädagogen, die nur schwer bis gar nicht zu finden seien.

Eine Förderklasse an der Oberstufenschule Weiningen kann zwischen 8 bis 12 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Um diese Klassengrösse beibehalten zu können, müssten unterstützungsbedürftige Kinder auf Sek-C-Klassen verteilt werden, heisst es im Bericht. «Dies wiederum bedeutet, dass dort Unterstützung in Form von Klassenassistenz erforderlich ist», erklärt die Oberstufenpflege. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten der vier Gemeinden, das Geschäft anzunehmen.

Überdies hat die Kreisgemeindeversammlung vom 23. November über das Budget 2023 der Oberstufenschulgemeinde zu befinden. Es sieht ein Minus von rund 280'000 Franken bei einem Aufwand von rund 11,9 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 11,6 Millionen Franken vor. Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 18 Prozent.

Computer-Kauf und Erneuerungsbau stehen an

Zwei grosse Investitionen sind fürs kommende Jahr geplant. Dabei handelt es sich zum einen um die Anschaffung von Hardware für den 1. Jahrgang in Höhe von 118'000 Franken und zum anderen um Ausgaben für den Erweiterungsbau auf der Oberstufenschulanlage. Die Stimmbevölkerung der Kreisgemeinde hatte einen Kredit von rund 12,47 Millionen Franken an der Urnenabstimmung im Mai 2022 bewilligt. Das Projekt soll 2023 starten, deshalb hat die Oberstufenschulpflege dafür einen Betrag von 5 Millionen Franken in der Investitionsrechnung 2023 budgetiert.

Die reformierten Stimmberechtigten aus Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen haben an der Kreisgemeindeversammlung zudem über das Budget 2023 der reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu entscheiden. Sie rechnet bei einem Ertrag von rund 3 Millionen Franken und einem Aufwand von rund 2,2 Millionen Franken mit einem Plus von etwas mehr als 800'000 Franken. Dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 11 Prozent.