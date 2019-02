Es ist der 1. Juli 2018, als kurz vor Mitternacht fünf Männer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ein Flugzeug nach Paris besteigen. Die Kolumbianer wirken wie Touristen, einer der Männer hat einen Reiseplan dabei. Doch das ist nur Tarnung. Vor dem Flug schluckten die Männer insgesamt 153 Fingerlinge – das sind meist Präservative, gefüllt mit illegalen Drogen. Als die fünf in Paris landen, ruhen in ihren Mägen rund 3,7 Kilogramm reines Kokain. Sie sind «Bodypacker»; Drogenkuriere, die ihre Ware schlucken.

In Paris werden die Kolumbianer, alle zwischen 21 und 28 Jahre alt, von zwei Frauen abgeholt. Mit dem Auto fahren sie in die Schweiz, in die Heimstrasse nach Dietikon. Dort sollen die Fingerlinge in einer Wohnung ausgeschieden und aufbereitet werden. Doch so weit kommt es nicht. Die Polizei verhaftet die Männer. Nun standen zwei von ihnen am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Dietikon. Die Verhandlungen der drei anderen Drogenkuriere findet an einem späteren Datum statt. Die Anklage lautet bei allen: qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Viele Tränen

Der erste der beiden Angeklagten ist geständig. Der 25-Jährige stammt aus ärmlichen Verhältnissen, musste aus finanziellen Gründen sein Studium abbrechen. Danach hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, arbeitete als Webcam-Model. Doch irgendwann reichte auch das nicht mehr aus. Schulden bei der Bank und Freunden türmten sich.

Und dann erhielt er das Angebot, als Bodypacker Kokain zu transportieren. 12 Millionen kolumbianische Pesos, rund 3740 Franken, wurden ihm dafür versprochen. «Ich habe damals keinen anderen Ausweg gesehen», sagt der Beschuldigte auf Spanisch vor Gericht. Seine Stimme bricht. «Ich war in einer finanziellen Notsituation. Aber ich wollte nie jemandem schaden.» Ihm sei bewusst gewesen, dass der Transport von Drogen illegal ist. Auch wusste er vom gesundheitlichen Risiko, das er beim Schlucken der Fingerlinge einging. Er schluckte 30 davon – insgesamt 777 Gramm reines Kokain. «Es wäre schrecklich, wenn einer davon im Magen kaputtgehen würde. Aber ich war verzweifelt.»