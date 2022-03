Kochsendung auf 3+ Trotz Blamage vor Profikoch Rasmus Kofoed: Schlieremer Yannick Bormuth ist weiter dabei bei «Masterchef Schweiz» In der achten Folge von «Masterchef Schweiz» kommen ausschliesslich pflanzliche Nahrungsmitteln auf die Teller. Wie das geht, zeigt den Teilnehmern Profikoch Rasmus Kofoed.

In der Folge 8 von «Masterchef Schweiz» präpariert Yannick Bormuth fleissig Gemüse für ein veganes Gericht. zvg

Er lässt nicht nach. Der Schlieremer Yannick Bormuth bestreitet mit seinen Kochkünsten erfolgreich eine weitere Sendung von «Masterchef Schweiz».

In der siebten Folge, die am Montagabend auf 3+ ausgestrahlt wurde, werden er und seine fünf verbliebenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor eine besondere Herausforderung gestellt. Sie müssen bei der Jury ganz ohne tierische Produkte punkten, nur mit veganen Kreationen.

Ohne Sauce keine Chance

Als erstes sollen die Kandidatinnen und Kandidaten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Gericht ihrer Wahl zubereiten. Bormuth geht zuversichtlich an die Aufgabe heran, schliesslich hat er Erfahrung mit seinem Wahlprodukt Tofu. Meistens verarbeite er ihn in Würfelform für asiatische Gerichte, sagt er. «Heute lasse ich den Tofu einmal in den Mixer und probiere eine Creme.» Dazu präsentiert er der Jury einen Linsensalat, herbstliches Gemüse und eine Tomaten-Pilz-Sauce.

3 Bilder 3 Bilder In dieser Sendung stehen den Kandidatinnen und Kandidaten nur pflanzliche Nahrungsmittel zur Verfügung. zvg

Mit seiner Kreation stösst Bormuth auf mässigen Anklang. «Du hast bewiesen, dass man auch ohne Fleisch und Fisch eine sehr würzige, feine Sauce kochen kann», sagt Juror Nenad Mlinarevic. Ohne die Sauce jedoch, so Mlinarevic, «hätte man, glaube ich, ein Problem». Jury-Kollege Andreas Caminada bewertet Bormuths Gericht als «nicht überzeugend, aber okay».

Nachhilfe vom Profikoch ist dringend nötig

Bormuth ist nicht der einzige, der nach der ersten Aufgabe des Abends noch Luft nach oben hat. «Es ist sicher, was die vegetarische und vegane Küche angeht, noch sehr viel Potenzial da», fasst Mlinarevic die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten zusammen. Niemand sei einer Direktqualifikation für die nächste Sendung würdig, sagt Caminada.

Bevor die sechs Kandidatinnen und Kandidaten vor die nächste Challenge gestellt werden, besucht ein Ehrengast die Sendung: Rasmus Kofoed. Er ist ein dänischer Koch, der in Kopenhagen das Restaurant Geranium mit drei Michelin-Sternen führt und mehrere Auszeichnungen gewonnen hat. Er ernähre sich seit eineinhalb Jahren vegan, sagt Kofoed. Denn Essen solle nicht nur lecker, sondern auch gesund sein.

Ein Rezept aus der Kindheit des Profikochs

Der Profikoch zeigt den Hobbyköchinnen und Hobbyköchen ein Gericht, das inspiriert ist von den Randen-Steaks, die seine Mutter in seiner Kindheit machte. «Es ist unglaublich, einem solchen Profi zuschauen zu dürfen», sagt Bormuth, als Kofoed vorführt, wie das Gericht zubereitet wird. «Es sieht alles so leicht aus, aber trotzdem ist alles perfekt.»

Nach dem Input von Kofoed sind die Kandidatinnen und Kandidaten an der Reihe. Sie müssen die Randen-Steaks exakt nachkochen, bevor sie der harten Kritik Kofoeds und der «Masterchef»-Jury ausgesetzt werden.

Die Dekoration einfach «draufgehauen»

Bormuths Randen-Steak ist Kofoed in der Mitte etwas zu roh. Jurorin Zoe Torinesi findet es gut abgeschmeckt, hätte sich aber etwas mehr «Pfupf» gewünscht. Die Dekoration, so sagt Caminada, sehe aus, als wäre sie einfach «draufgehauen» worden.

5 Bilder 5 Bilder Profikoch Rasmus Kofoed zeigt den Kandidatinnen und Kandidaten ein Gericht aus seiner Kindheit. zvg

Neben den einzelnen Rückmeldungen erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten noch ein gemeinsames Feedback – oder werden vielmehr zusammengestaucht. «Für mich wart ihr schlecht, schlechter, am schlechtesten und richtig beschissen», sagt Mlinarevic. Es sei eine Blamage gewesen, sagt Caminada.

Die Kandidaten schliessen von «schlecht» bis «beschissen» ab

Nach diesen Worten warten die sechs Hobbyköchinnen und Hobbyköche beschämt auf die Entscheidung der Jury. Mlinarevic verkündet: Da Bormuth eher zur Kategorie «schlechter» und nicht «beschissen» gehöre, habe er sich nochmals eine Chance verdient. «Uff. Es ist etwas schwierig sich jetzt zu freuen nach so einer harten Kritik», sagt Bormuth. «Aber natürlich, Top 5 ist mega cool.»

Nicht zu den Top 5 gehört Sinthuya Loganathan. Sie muss «Masterchef Schweiz» verlassen und wird in der nächsten Sendung am Montag, 4. April, um 20.15 Uhr nicht mehr dabei sein. Der Schlieremer Yannick Bormuth will dafür seine Gelegenheit nutzen, «um wieder sehr coole Sachen auf den Teller zu bringen».