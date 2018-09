Die Oetwiler Stimmberechtigten sprachen gestern an der Urne das vorerst letzte Wort im Rahmen der heftigen Debatte um die neue Gemeindeordnung, die in den vergangenen Wochen im Dorf geführt wurde. Teile der Bevölkerung und die SVP Oetwil zweifelten an der Kompetenz des Gemeinderats und stellten das Vertrauen in ihn mittels einem offenen Brief in dieser Zeitung und auf Flyern infrage.

Der Souverän hiess die Totalrevision der Gemeindeordnung nichtsdestotrotz gut, dies jedoch äusserst knapp mit 382 Ja- zu 358 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 46,3 Prozent. Damit erhöht sich unter anderem die Finanzkompetenz des Gemeinderats. Er darf neu zum Beispiel bis zu einem Betrag von 2 Millionen Franken selber über den Erwerb, Tausch oder den Verkauf von Grundstücken oder Liegenschaften entscheiden. Beträge, die darüber liegen, hat die Gemeindeversammlung zu genehmigen. Vor der Annahme unterstanden Beträge ab 300'000 Franken der Gemeindeversammlung.