Der neue Stellenplan – mit der fixen neuen Stelle für das Beschäftigungsprogramm – kam dann mit 55 zu 27 Stimmen durch. So kann das Programm, das die RPK grundsätzlich auch eine sinnvolle Sache findet, weitergeführt werden. Zur Teilnahme können Sozialhilfebezüger verpflichtet werden. Das macht Weiningen für Sozialhilfebezüger teilweise unattraktiv. «Unser Beliebtheitsgrad ist dadurch nicht gestiegen, seit wir das Programm eingeführt haben. Aber das ist nicht massgebend», hielt Sozialvorsteher Beutler fest.

Anders als in Oberengstringen

Das zweite – aber in doch viel kleinerem Ausmass – umstrittene Projekt war dann das neue Parkplatzreglement. Zwar waren nur zwei Gegenstimmen zu verzeichnen. Aber Sicherheitsvorsteher Martin Henke (Quartierverein Fahrweid) musste vor der Abstimmung noch einige Fragen beantworten. So kam unter den 101 Stimmberechtigten unter anderem die Frage auf, welche Parkplätze zeitbeschränkt werden; auf denen man künftig also tagsdurch nur noch 4 statt 72 Stunden parkieren darf. «An den markanten Stellen», erwiderte Henke. Das Ziel sei auf keinen Fall, das gesamte Gemeindegebiet der zusätzlichen Zeitbeschränkung zu unterstellen.

Ein Bürger merkte an, dass mit dem neuen Reglement zeitbeschränkte Parkplätze in Weiningen nur vier Stunden lang besetzt werden dürfen, während es in Oberengstringen fünf Stunden sind.

Parkkarten gibt es online mit Kreditkarte

Welche Weininger Strassen der zusätzlichen Beschränkung unterliegen werden, wird der Gemeinderat noch separat beschliessen. Die Brunaustrasse in der Fahrweid ist jedenfalls ein ganz heisser Kandidat. Dort stellen viele Auswärtige ihre Autos für über vier Stunden Autos hin. Mit dem gestrigen Beschluss hat die Gemeindeversammlung dem Parkplatzmissbrauch nun endgültig den Kampf angesagt. Künftig kann ein zeitbeschränkter Parkplatz nur noch mit Parkkarte für länger als vier Stunden besetzt werden.

Diese Karten sind für Auswärtige nur tageweise und für Einheimische auch im Halbjahres- oder Jahresabo erhältlich. Wie Henke weiter erläuterte, ist ein System vorgesehen, bei dem man die Parkkarte auch über das Internet beziehen und mit Kreditkarte oder Postfinance-Karte bezahlen kann.

Vierter Föhrewäldli-Kindergarten frühestens 2022

An der Versammlung völlig ungefährdet waren die drei Ergänzungskredite zum neuen Kindergartengebäude Föhrewäldli. Die Versammlung befürwortete den Anschluss des neuen Kindergartengebäudes und des Quartierzentrums an das Limeco-Fernwärmenetz und sprach auch den Kredit für den Ausbau und die Ausstattung des Raums, in den der Schulpsychologische Dienst rechts der Limmat ziehen wird. Ebenso wurde der Ausbau und die Ausstattung des Raumes bewilligt, den die Spielgruppe plus nutzen wird, bis Weiningen den Raum für einen allfälligen vierten Kindergarten braucht. Das dürfte frühestens im Jahr 2022 der Fall sein, erläuterte Schulpräsident Mario Okle (parteilos).

Auch der Finanzvorsteher Rolf Bärenbold (FDP) konnte auf das Vertrauen der Stimmbürger zählen: Ganz ohne Fragen kam das Budget mit dem gleichbleibenden Steuerfuss durch (Gemeinde Weiningen: 85 Prozent, Gesamtsteuerfuss: 101 Prozent). Ebenfalls ein klares Ja gab es für den neuen Abwasser-Vertrag mit Geroldswil, eine Bauabrechnung, für die Planung des neuen Reservoirs Gubrist und die Auflösung des Zweckverbands Gemeindeammann- und Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.