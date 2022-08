Unterengstringen Neuer Ort, bewährtes Angebot: Das Fischessen des Fischervereins Kloster Fahr findet wieder statt Der Traditionsanlass wird dieses Jahr nicht beim Kloster Fahr durchgeführt, sondern etwas weiter flussaufwärts bei der Fischerhütte. Auf der Speisekarte stehen aber nach wie vor feine Fischchnusperli.

Die Gäste dürfen sich wieder auf feine Fischchnusperli freuen. Ly Vuong

Beim Fischerverein Kloster Fahr ist die Freude gross. Endlich kann wieder ein Fischessen durchgeführt werden. Wegen der Pandemie war das letztmals im Sommer 2019 möglich. Nun findet der traditionsreiche Anlass wieder statt. Und zwar am Wochenende vom 20. und 21. August. Allerdings nicht wie in den letzten Jahrzehnten beim Kloster Fahr, sondern in Gehdistanz einige Meter flussaufwärts bei der Fischerhütte am Chlosterweg 17 in Unterengstringen.

«Der Anlass ist in den letzten Jahren derart gross geworden, dass es immer schwieriger wurde, genügend Helferinnen und Helfer für einen Einsatz zu finden», nennt OK-Mitglied Roger Stierli den Hauptgrund für den Ortswechsel. Viele Aufgaben, etwa der Aufbau der gesamten Infrastruktur, würden nun zu einem grossen Teil wegfallen. «Das heisst, wir müssen für den Aufbau und dann auch am Anlass selber weniger Schichten besetzen», ergänzt Vorstandsmitglied Marco Canal. Gleichzeitig können nicht mehr ganz so viele Plätze wie bis anhin angeboten werden. «Für die Besucherinnen und Besucher besteht aber auch die Möglichkeit, eine Portion Fischchnusperli über die Gasse mitzunehmen», sagt Stierli.

Marco Canal, Vorstandsmitglied des Fischervereins Kloster Fahr, und Roger Stierli, OK-Mitglied des Fischessens, freuen sich, dass der Anlass wieder durchgeführt werden kann. Sandro Zimmerli

Für den Verein sei klar gewesen, dass man die Tradition des Fischessens nicht sterben lassen will, so Stierli. Und so dürfen sich die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr auf feine Zanderchnusperli mit Brot oder Pommes frites oder aber auch Würste vom Grill freuen. Das Angebot wird durch ein Kafi- und Prosecco-Stübli ergänzt. Zudem ist auch dafür gesorgt, dass der Anlass bei jeder Witterung durchgeführt werden kann. «Wir stellen Zelte auf», sagt Stierli.

Die wichtigste Einnahmequelle neben den Mitgliederbeiträgen

Das Fischessen ist nicht nur ein traditionsreicher Anlass, der Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Limmattal anzieht. Für den Fischerverein ist er neben den Mitgliederbeiträgen die wichtigste Einnahmequelle. Der Erlös fliesst in die Vereinskasse und kommt damit auch den Fischen selbst zugute. Denn der Verein bewirtschaftet mit dem Geld die vom Kloster Fahr gepachtete Privatfischenz, die beidseits der Limmat von der Hängebrücke bei Oberengstringen bis etwa 150 Meter unterhalb des Schäflibachs in Dietikon reicht.

Weil der gepachtete Flussabschnitt zu den wenigen zählt, die nicht dem Kanton gehören, kommt dem Verein eine besondere Verantwortung zu. Denn während sich bei Gewässern in kantonalem Besitz der Kanton um die Bewirtschaftung des Flusses kümmert, ist der Fischerverein selbst für seinen Abschnitt zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören etwa der Fischbesatz, die Reinigung der Uferzone von Fluss und Weiher, sowie die Reinigung seiner Seitenarme.

Erstes Fischessen fand vor 40 Jahren statt

Gegründet wurde der Fischerverein 1964 von sieben Männern im Restaurant Flora in Zürich Altstetten. Die Willkür, mit welcher der damalige Pächter der Fischenz des Klosters Fahr die Fischereikarten abgab, war ihnen ein Dorn im Auge. Sie beschlossen deshalb, einen Verein aus der Taufe zu heben, die Sportfischer-Vereinigung Kloster Fahr. Doch die Männer mussten sich noch etwas gedulden. Erst zwei Jahre nach der Gründung, und dem Tod des Pächters, konnten sie den ersehnten Pachtvertrag mit dem Kloster Fahr unterzeichnen.

Bis der Verein zu seiner Fischerhütte kam, dauerte es dann nochmals einige Jahre. 1978 trat Willy Dezimo, der Besitzer des Grundstücks am Chlosterweg, das Land im Baurecht auf zehn Jahre an den Verein ab. In Fronarbeit erstellten die Mitglieder daraufhin das Haus. Doch das Fischerhaus sowie die Pflege des Pachtgebiets kosten Geld. So kam die Idee auf, mit dem Fischessen eine neue Einnahmequelle zu erschliessen. 1982, also vor 40 Jahren, war es so weit. Das erste öffentliche Fischessen fand statt. Im selben Jahr konnte der Verein das Grundstück, auf dem man die Fischerhütte erbaut hatte, kaufen. Und so wird mit dem diesjährigen Fischessen an neuem Standort eine 40-jährige Tradition, wenn auch in familiärerer Auflage, weitergeführt.