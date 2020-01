«Kitchen Case»: Reppischfäger sind auf Sat 1 zu sehen

«Bratwurst, Hamburger und Kebab sind während der Fasnacht die Grundnahrungsmittel so mancher Guggenmusiker. Doch auch eingefleischte Fasnächtler sehnen sich in dieser ohnehin intensiven Zeit nach kulinarischer Vielfalt. Die Reppischfäger wollen nun endlich etwas Abwechslung in ihren Spieseplan bringen», teilt Sat 1 Schweiz mit. Die Guggenmusik zog daher Götz zurate. Dieser freut sich: «Es gibt doch nichts Schöneres, als während der Fasnachtszeit mit einer Guggenmusik in die Staffel zu starten.» In der Sendung lässt er sich im Reppischfäger-Stil schminken und bereitet mit den Musikern einen Swiss-Style-Pie mit Nüsslisalat sowie einen fruchtigen Dessert zu. (liz)