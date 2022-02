Kirche St. Martin Kredit für neue Heizung und Lüftung bewilligt – am grössten ist die Zustimmung in Birmensdorf Rund 82 Prozent der Stimmberechtigten heissen den Kredit in Höhe von 917’000 Franken gut. Damit kann die Katholische Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon beide Anlagen ersetzen. Starten sollen die Arbeiten im Sommer.

Die katholische Kirche in Birmensdorf wurde 1977 eingeweiht – gleich alt sind auch die Lüftungsanlagen. zVg

Die veralteten Heizungs- und Lüftungsanlagen in der Kirche St. Martin in Birmensdorf gehören schon bald der Vergangenheit an. So darf die Katholische Kirchgemeinde Aesch-Birmensdorf-Uitikon die Anlagen wie gewünscht erneuern. Rund 82 Prozent der Stimmberechtigten bewilligten am Sonntag den Kredit in Höhe von 917’000 Franken. Eingegangen sind insgesamt 1051 gültige Wahlzettel. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von rund 42 Prozent.

«Wir sind sehr erfreut und erleichtert», sagt Kirchenpflegepräsidentin Stephanie Ehrensberger. So habe man in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Ölheizung gehabt. Zum letzten Mal saniert wurde die Wärmeerzeugung im Jahr 1995. Notdürftig habe man gewisse Sachen bereits flicken müssen, wie Ehrensberger sagt. Jetzt sei man von Seiten Kirchpflege «mega froh», könne man den Austausch endlich vornehmen. «So können wir sicherstellen, dass auch im nächsten Winter niemand in der Kirche frieren muss», sagt Ehrensberger. Besonders freut sie das klare Resultat und das Vertrauen der Gemeindemitglieder.

Alleine in Birmensdorf gingen 415 Ja-Stimmen ein, was einer Zustimmung von rund 83 Prozent entspricht. Gleich darauf folgt Uitikon mit 331 Ja-Stimmen und rund 82 Prozent Ja-Anteil. In Aesch sind es 111 Ja-Stimmen respektive ein Ja-Anteil von rund 78 Prozent. «Die Menschen haben offensichtlich wahrgenommen, dass verschiedene Variationen evaluiert wurden und wir nun die richtige Lösung gefunden haben», sagt Ehrensberger. So soll die Ölheizung durch eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Dafür nötig sind 415’000 Franken. Dank dieser Variante sei eine nahezu CO 2 -freie Wärmeerzeugung möglich, heisst es in der Abstimmungsweisung. Zudem seien so die Betriebskosten gemäss einer Beurteilung durch Fachspezialisten am tiefsten.

Gottesdienste sollen wie gehabt stattfinden können

Ebenfalls ausgetauscht werden die Lüftungsanlagen für Foyer und Kirche. Diese stammen aus dem Jahr 1977 – damals wurde die Kirche eingeweiht. Dementsprechend sind die Anlagen nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik. Kosten soll die neue Lüftung 220’000 Franken. Sie soll es ermöglichen, Abluftwärme zurückzugewinnen und folglich effizienter zu heizen.

Bereits im Vorfeld habe man versucht, die Menschen aufzuklären und offene Fragen an einem entsprechenden Informationsanlass zu klären, wie Ehrensberger sagt. «Wir haben uns bemüht, möglichst umfassend und gut zu informieren.» Schon vor den Abstimmungen seien positive Rückmeldungen eingegangen. So seien viele froh, dass das Ganze nun angegangen wird. Gleichzeitig wurden bereits neue Anregungen bezüglich einer Fotovoltaikanlage diskutiert. Dies sei ein allfälliges neues Projekt, das man künftig prüfen könne, so Ehrensberger. Wie es in der Weisung heisst, ist es der Kirchenpflege denn grundsätzlich auch wichtig, «dass neben den rein finanziellen Aspekten auch auf eine umweltfreundliche und zukunftsorientierte Lösung gesetzt wird». So werden Pumpe und Lüftung mit Strom aus erneuerbaren Ressourcen betrieben.

Finanziert werden soll das Projekt aus eigenen Mitteln. So soll der Steuerfuss der Kirchgemeinde bei 11 Prozent bleiben. Dazu erwartet die Kirchenpflege vom kantonalen Förderprogramm Energie sowie von der kantonalen Katholischen Kirche Unterstützungsgelder. Der restliche Kreditbetrag von 282'000 Franken wurde übrigens für Honorare und Nebenkosten sowie als Reserve für Unvorhergesehenes veranschlagt.

Umgesetzt werden soll das Vorhaben in der heizungsfreien Periode im Sommer. Dabei sollen die Gottesdienste wie gehabt stattfinden. Geplant ist ein Abschluss bis in den Herbst. Bereits wurden die notwendigen Vorbereitungsarbeiten vorangetrieben. Nun folgen die Baueingabe, die Vergabe der Arbeiten und die Materialbestellungen. «Spätestens wenn es wieder kalt ist, soll alles über die Bühne gegangen sein», sagt Ehrensberger.