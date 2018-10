An der gestrigen Versammlung des Schlieremer Gemeindeparlaments wurde die Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung mit 28 zu 2 Stimmen teilrevidiert. Erfolgreich war ein Änderungsantrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Im Rahmen des Entlastungsprogramms beabsichtige der Stadtrat, die Rabatte für Kinderkrippen und familienergänzende Betreuung zu reduzieren. Seit 2012 subventionierte die Stadt solche Massnahmen mit 2,8 Millionen Franken. Einer Familie mit vier Kindern und einem Einkommen von unter 40 000 Franken werden heute demnach 80 Prozent der Kosten erstattet. Familien mit einem Einkommen von über 140 000 und einem Vermögen grösser als 300 000 Franken haben keinen Anspruch mehr auf diese Unterstützung. Die Ausgaben der Stadt hierfür pendelten sich auf rund 500 000 Franken pro Jahr ein. Der Stadtrat möchte diese Ausgaben mit einer linearen Abstufung der Rabattstufen jedoch auf rund 350 000 Franken herunterdrosseln.



100 000 weniger gespart

Rixhil Agusi (SP), Sprecherin der GPK, verwies darauf, dass man die Vorlage intensiv besprochen habe. «Die GPK ist sich darin einig, dass Kinder von Familien mit sehr geringem Einkommen weiterhin in die Krippe gehen sollen können. Besonders für fremdsprachige Kinder ist dies sehr wichtig, da so der Schuleintritt besser gemeistert werden kann», so Agusi. So ist dem Änderungsantrag enthalten, dass die Rabattstufen für Familien mit einem Jahreseinkommen bis 90 000 Franken netto nicht verändert werden sollen. «Denn: Es darf keine Armutsfalle entstehen», so Agusi. Dafür gibt es neu für Familien mit einem Einkommen von über 110 000 Franken keine Rabatte mehr.