Illusionen hatten am Montagabend in der Urdorfer Mehrzweckhalle Zentrum keinen Platz. Das machte Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Andreas Herren (SP) den 44 erschienenen Stimmberechtigten bereits am Anfang der vorberatenden Gemeindeversammlung klar.

«Unterengstringen hat letzte Woche die vorberatende Gemeindeversammlung in 15 Minuten abgehandelt und konnte dann den Apéro geniessen. So wird es bei uns nicht werden», sagte er. Zum einen, weil es mehr Zeit beanspruchen werde und zum anderen, weil es keinen Apéro gebe. Viel länger als in Unterengstringen dauerte es dann aber doch nicht.

Nach 21 Minuten schloss Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) die Gemeindeversammlung. Die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger empfahlen die Totalrevision der Statuten des Spitalverbands Limmattal einstimmig zur Annahme. Eine Diskussion wurde nicht gewünscht.

Am 19. Mai stimmen nicht nur die Urdorferinnen und Urdorfer, sondern auch die anderen elf Verbandsgemeinden an der Urne über die Änderungen der Spitalstatuten ab. Notwendig wird die Revision aufgrund der veränderten kantonalen Rechtsgrundlagen. Die Statutenänderungen sind mehrheitlich formeller Natur.