Der 25. November ist für den Spitalverband Limmattal ein entscheidendes Datum. Einerseits werden dann die Stimmberechtigten aller Limmattaler Verbandsgemeinden über den 65 Millionen Franken teuren Neubau des Pflegezentrums entscheiden. Anderseits werden die Birmensdorfer Stimmbürger darüber befinden, ob die Gemeinde nach wie vor Mitglied des Zweckverbands bleiben wird. Der Gemeinderat hat den Stimmberechtigten nämlich beantragt, vollständig aus dem Spitalverband auszutreten. Im April war noch die Rede von einem Teilaustritt. Birmensdorf hätte sich weiterhin am Akutspital beteiligt, wäre aber nicht mehr Mitglied des Pflegezentrums gewesen.

«Das Gemeindeamt des Kantons Zürich ist bei der Prüfung der Statuten zum Schluss gekommen, dass ein Teilaustritt aus juristischer Sicht nicht möglich ist. Deshalb haben wir nun einen vollständigen Austritt ins Auge gefasst», sagt der Birmensdorfer Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos). Für ihn sprechen viele Gründe dafür: «Der Spitalverband ist nicht mehr zeitgemäss. Seit wir über ein eigenes Alterszentrum verfügen und die Patienten seit der Inkraftsetzung des Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes im Jahr 2012 im Kanton Zürich ihr Spital frei wählen können, nutzen immer weniger Birmensdorferinnen und Birmensdorfer das Angebot im Spital Limmattal», sagt Knecht.

Keine Garantie auf Pflegeplätze

Das zeige sich vor allem hinsichtlich des Pflegezentrums. «Von den insgesamt 46 338 Pflegetagen 2017 entfielen nur 594 auf Pflegebedürftige aus Birmensdorf. Das sind knapp 1,3 Prozent und somit sehr wenig.» Viel beliebter sei das gemeindeeigene Alterszentrum Am Bach. Zudem habe man eine grosse Auswahl an Pflegeinstitutionen in der Region.

Der Trend gehe überdies immer mehr in Richtung ambulante Lösungen. «Viele betagte Menschen bleiben heutzutage länger zu Hause und lassen sich von spitalexternen Pflegenden betreuen», so Knecht. Deshalb ist für ihn klar: «Die Mitgliedschaft lohnt sich schlicht nicht mehr. Es macht keinen Sinn, langjährige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, wenn wir davon nicht profitieren.»

Damit meint der Gemeindepräsident vor allem die Kosten für das neue Pflegezentrum. «Trotz geringer Nachfrage hätten wir Zinskosten von bis zu 875 000 Franken zu tragen. Wenn der neue Verteilschlüssel in der Statutenänderung angenommen wird, wären es noch rund 400 000 Franken», sagt Knecht. Die im Vergleich dazu anfallenden 14 Franken höheren Gebühren pro Stunde könne man angesichts der niedrigen Nachfrage verkraften.