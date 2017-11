Die Debatte um die Blutbuche im Schlieremer Zentrum könnte pathetischer kaum sein. So wird der Baum in Leserbbriefen als «einziger Stolz» der Innenstadt und dessen drohende Fällung wegen des Baus der Limmattalbahn als «Schändung der Natur» bezeichnet.

Rund 2700 Unterschriften kamen in den vergangenen Wochen für die Rettung der Buche zusammen. Initiiert wurde die Petition von Susanne Porchet und ihrer Schwester Liliane Hagen. Anlässlich einer Kundgebung von vergangener Woche zeigten sich viele Teilnehmer irritiert. Denn die von einem Geomatiker auf dem Boden markierte Linienführung führt rund fünf Meter am Baum vorbei. Dieser Abstand sollte doch ausreichen, damit der Baum stehenbleiben kann, so die Meinung vieler Baumfreunde.



Dem sei eben nicht so, sagt Daniel Issler auf Anfrage. Der Projektleiter der Limmattalbahn AG kann zwar nachvollziehen, dass man denkt, der Baum werde durch die Gleise nicht in Mitleidenschaft gezogen. «Doch besteht der Gleiskörper nicht bloss aus den Schienen, sondern aus einem mehrere Meter von ihnen wegragenden Betonblock», so Issler.

Bei der Blutbuche handle es sich um ein Hochwurzelgewächs, dessen Wurzelwerk in etwa denselben Radius aufweist, wie die Baumkrone. «Während der Arbeiten würden also die Wurzeln verletzt werden und der Baum sterben», so Issler. Doch nicht nur das: Auch die Krone würde in das städtische Flügeldach und in die Fahrleitungen ragen und dadurch massgeblich in Mitleidenschaft gezogen. Für Issler steht fest, dass die Blutbuche an diesem Standort keine Zukunft hat. Auch der Forderung nach einer Abänderung der Linienführung erteilt er eine Absage, weil so eine gebogene Einsteigekante entstünde. Dies würde für gehbehinderte Menschen zum Problem werden, da sie die Bahn nicht hürdenlos besteigen könnten.