Kamishibai Mit einem japanischen Holzkasten hat sie das Geschichtenerzählen neu entdeckt Mit dem «Kamishibai» bringt Michèle Bolliger aus Zürich in der Bibliothek Schlieren die Kinderaugen zum Staunen. Entscheidend ist für sie eine lebendige Erzählweise.

Michèle Bolliger mit ihrem «Kamishibai» in der Sofaecke der Bibliothek in Schlieren. Alex Spichale

Das Erzählen von Kindergeschichten begleitet sie schon lange. Seit acht Jahren arbeitet Michèle Bolliger aus Zürich in der Bibliothek Schlieren, ist dort mittlerweile stellvertretende Leiterin und liest regelmässig Geschichten vor. Vorher arbeitete die 52-Jährige in einer Spielgruppe, wo sie den Kindern auch regelmässig aus Büchern vorlas. «Kinder sind ehrliche und dankbare Zuhörer. Das schätze ich sehr», sagt Bolliger.

Als sie dann vor etwa zehn Jahren eine Weiterbildung zur Leseanimatorin absolvierte, lernte sie das Geschichtenerzählen in einer neuen Dimension kennen. «Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Geschichte lebendiger zu gestalten», sagt sie. An einem der Kurstage kam sie mit dem «Kamishibai» in Kontakt, mit dem sie seitdem regelmässig Geschichten erzählt.

Bildplatten zur Seite schieben statt Buchseiten umblättern

Dabei handelt es sich um ein japanisches Erzähltheater, das aus einem tragbaren Holzkasten mit zwei Türchen besteht. Öffnet man das «Kamishibai», bekommt man ein grosses, farbiges Bild zu Gesicht, mit dem jeweils ein Teil der Geschichte erzählt wird. Während bei einem gewöhnlichen Buch eine Seite umgeblättert wird, schiebt man beim «Kamishibai» eine Bildplatte zur Seite und so kommt dann ein nächstes Bild zum Vorschein.

«Die Kinder schauen immer ganz fasziniert und gespannt zu, wenn ich die Bildplatte langsam wechsle», sagt Bolliger. Es sei etwas, das sie von Zuhause nicht kennen und ausserdem ein totaler Gegensatz zu den neuen Medien.

Noch während ihrer Zeit in der Spielgruppe hegte sie den Wunsch nach einem eigenen «Kamishibai». «Die Preise waren damals noch deutlich höher als heute und so kam es, dass mir mein Vater als gelernter Schreiner einen solchen Holzkasten anfertigte», sagt sie.

Beim «Kamishibai» werden Bildplatten zur Seite geschoben, anstatt Seiten umgeblättert. Alex Spichale

Ein Grossteil ihrer «Kamishibai»-Geschichten stammen aus Kinderbüchern, von denen sie auch die Bilder für die Platten herauskopiert hat. Zu kaufen gibt es die Bildplatten erst seit einigen Jahren, weshalb Bolliger nur eine fixfertige Bildplattensammlung besitzt, und zwar die des Froschkönigs.

Das «Kamishibai» als Star des Geschichtenzelts

Seit vielen Jahren findet in der Bibliothek Schlieren an jedem ersten Mittwochnachmittag des Monats das sogenannte Geschichtenzelt statt. «Vorwiegend Mütter kommen mit ihren Kindern hierher und schauen sich in der Bibliothek um, während wir den Kindern in der Sofaecke eine Geschichte erzählen», sagt Bolliger.

Schnell erkannte sie, dass dieser Anlass ihr die Möglichkeit bot, das «Kamishibai» auch in der Bibliothek zu verwenden. Vor allem für grössere Gruppen eigne es sich sehr gut, da das gross abgebildete Bild für alle klar ersichtlich sei und man so auch gut mit den Kindern darüber sprechen könne, sagt sie.

Trotz ihrer Begeisterung für die japanische Erzählform kehrt Bolliger den herkömmlichen Kinderbilderbüchern nicht den Rücken und liest weiterhin sehr gerne daraus vor. «Auch mit einem Buch in der Hand kann man eine Geschichte auf eine lebendige Art und Weise erzählen», sagt sie.

Auch ausserhalb der Bibliothek packt Bolliger ihren «Kamishibai»-Kasten hin und wieder für eine Geschichte aus. «Ich habe beispielsweise einmal an meinem Geburtstagsfest den Gästen eine Geschichte erzählt», sagt sie. Denn auch Erwachsenen könne man mit einem «Kamishibai» eine Freude machen. In Zukunft, wenn sie dafür mehr Zeit habe, könne sie sich auch vorstellen, mit ihrem Geschichtenkoffer Altersheime oder ähnliche Institutionen zu besuchen.