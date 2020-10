Kalktarren-Jugendliche bescheren Schlieren seinen ersten «Tatort»

Die erste Folge des neuen Züri-­Tatorts flimmerte vergangenen Sonntag über die Bildschirme und feierte mit knapp 7,5 Millionen Zuschauern einen gebührenden Einstand. Wohl mit weniger Publikum, jedoch genauso schaudernden Verbrechen stehen heute Abend die Schülerinnen und Schüler zweier Klassen der dritten Sek des Schlieremer Schulhauses Kalktarren im Mittelpunkt. Sie verfassten im Rahmen eines Schreibförderprogramms eigene Krimis, die allesamt in Schlieren spielen. In einem Video, das am vergangenen Montag aufgenommen wurde, tragen die Jugendlichen Auszüge vor. Zu sehen ist dieses im Rahmen des Literaturfestivals «Zürich liest» auf der Videoplattform Youtube. Heute um 18 Uhr geht das Video «Der andere Tsüri-Tatort» online.