Junger Schlieremer Karateka träumt von den Olympischen Spielen

Können Olympischen Sommerspiele wie geplant in Tokio stattfinden, wird Karate dieses Jahr ausgerechnet in seinem Ursprungsland erstmals olympisch. Für viele Schweizer ist das wahrscheinlich eine Randnotiz. ­Ramón Limacher aus Schlieren wird dagegen hellhörig: Sein grosses Traum ist, eines Tages selbst teilnehmen zu können. Der Zehnjährige widmet sich seit seinem vierten Lebensjahr den Karatevarianten Kata und Kumite. Bei ersterer werden die verschiedenen Kampftechniken einzeln trainiert; Kumite ist der eigentliche Kampf.

Sein Talent blitzte schon früh auf

Seine ersten Techniken hat Ramón bei den «Lil Dragons» gelernt, ein Einstiegsprogramm für junge Kinder im «Nippon Training» in Urdorf. «Eines ­Tages lag in unserem Briefkasten ein Werbeflyer des Karateklubs. Meine Mutter dachte, das könnte mich noch interessieren, und hat mich spontan für ein Probetraining angemeldet.» ­Karate sagte ihm tatsächlich zu und schon früh blitzte sein Talent auf. In der ­Folge belegte er bei verschie­denen Kata- und Kumite-­Wettkämpfen in seiner Altersklasse den ersten Platz.