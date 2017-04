Die Eltern sind doof, die Schule nervt und das Leben ist fürchterlich anstrengend – so ergeht es vielen Pubertierenden. Eine helfende Hand in dieser schwierigen Phase bietet Larissa Buser. Sie ist seit November 2016 die neue Jugendarbeiterin in Oberengstringen.

Die in der Fahrweid aufgewachsene Buser setzt sich dafür ein, dass Jugendliche gut integriert sind, sich wohlfühlen und an das politische und gesellschaftliche Geschehen in der Gemeinde herangeführt werden. Sie begleitet Jugendliche auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit und zur verantwortungsbewussten Persönlichkeit. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Aktivitäten zu planen. Ziel sei es, sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche zu schaffen.

«Das gemeinsame Erleben in der Gruppe steht dabei im Vordergrund», sagt Buser. Beispielsweise organisiert sie den Streetclub im Jugendzentrum, der von Herbst bis zu den Frühlingsferien stattfindet. Während dieser Zeit können sich Fünft- bis Sechstklässler einmal wöchentlich zum Plausch treffen, basteln gemeinsam oder treiben Sport.

Dabei gerät auch Buser schon mal aus der Puste. «Kinder haben so viel Energie, da fühlt man sich daneben gleich alt», sagt die 24-Jährige und lacht. Das Jugendzentrum dient auch Schülern ab der Oberstufe als Treffpunkt. Der Raum steht den Jugendlichen zur Verfügung, um Tischfussball oder Billard zu spielen. Am Abend verwandelt sich das Jugendzentrum auch ab und zu in eine Disco.

Neben den Aktivitäten leistet sie auch aufsuchende Jugendarbeit. Bei der Jugendinfostelle können sich hilfesuchende Jugendliche von Buser beraten lassen. Dabei spiele es keine Rolle, ob es um soziale Probleme geht oder sie Unterstützung brauchen bei der Berufswahl oder einem Bewerbungsschreiben. Das Angebot richtet sich an junge Menschen zwischen der 5. Klasse und dem 20. Lebensjahr. «Das pubertierende Alter hört dann in der Regel auf, eine wirkliche Altersgrenze gibt es aber nicht. Wir sind hier sehr offen», sagt Buser.

Freche Kids gehören dazu

Dass Jugendliche nicht immer einfach anzusprechen sind und ab und zu mal frech sein können, stört Buser nicht. Als gelernte Psychiatriefachfrau ist sie sich gewohnt, mit Problemfällen zu arbeiten. «Das gehört dazu, ich war früher auch nicht die Bravste und habe meinen Eltern das Leben manchmal schwer gemacht. Während der Pubertät steckt man noch in der Selbstfindung», sagt sie. Um diese Teenager zu zügeln, brauche es einen guten Zuhörer. Um Verständnis für die Jugendlichen aufzubringen, müssen sich die Jugendarbeiter mit den vielfältigen Religionen, Nationalitäten und ethnischen Identifikationen der Jugendlichen auseinadersetzen.