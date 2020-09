Jenny Ortu und Désirée Abbenseth Stapfer wollen in die Schulpflege

Seit dem Rücktritt von Nicole Stadelmann hat die Schulpflege Unterengstringen eine vakante Stelle. Weil sich mit Jenny Ortu und Désirée Abbenseth Stapfer zwei Kandidatinnen für das Amt bewerben, wird am 27. September eine Ersatzwahl durchgeführt. Dann entscheiden die Stimmberechtigten, wer das Gremium um Schulpräsident Beat Fries (parteilos), Martin Amann (parteilos), Marcel Blum (SVP), Katiusca Melis Bonello (parteilos) wieder komplettieren wird. Ihr dreijähriger Sohn komme bald in den Kindergarten, sagt Jenny Ortu. Das habe sie motiviert, sich für das Amt zu bewerben, um einen Einblick hinter die Kulissen zu erhalten und selbst mitzuwirken und zu entscheiden. Sie habe das Inserat in der Zeitung gesehen und sich nach Diskussionen mit anderen Eltern auf dem Spielplatz bei der Schule entschieden, selbst aktiv zu werden. Über politische Erfahrung verfügt die gebürtige Affoltemerin bisher noch nicht. Folglich tritt sie als Parteilose an. Vor sechs Jahren ist Ortu nach Unterengstringen gezogen. Aber sie kannte die Gemeinde vorher schon, weil sie bereits länger im Limmattal wohnt und immer gerne Zeit an der Limmat verbrachte, wie sie erzählt.

«Ich bin sehr offen und könnte frischen Wind in die Schulpflege bringen», sagt Ortu. Sie sei motiviert, sich in das eingefleischte Team zu integrieren und von den anderen zu lernen. Von ihrem Job als Bankerin bei einer Zürcher Privatbank sei sie sich viel Teamarbeit gewohnt. Wahlwerbung betreibe sie vor allem über Mundpropaganda: «Ich bin zurzeit viel im Dorf unterwegs und habe allen in meinem Umkreis davon erzählt.» Sie gehe offen in die Wahl und freue sich, erste Erfahrungen zu sammeln. Deshalb sei sie auch im Falle einer Niederlage nicht enttäuscht und weiter motiviert, sich in Zukunft in der Gemeinde zu engagieren. Aktiv werden statt nur zu reden «Mir ist es wichtig, dass es unserer Gemeinde und unserer Schule gut geht», sagt die ebenfalls parteilose Désirée Abbenseth Stapfer. Sie selbst besuchte die Schule in Unterengstringen und bereits ihre Mutter ist im Dorf aufgewachsen. In Gesprächen mit anderen Eltern bekomme man viel mit. Aber sie wolle nicht nur über mögliche Probleme reden, sondern sich aktiv einbringen, sonst ändere sich nichts, sagt die Mutter zweier Mädchen – die jüngere besucht den Kindergarten, die ältere die zweite Klasse.

