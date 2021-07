James House Hauptsache eine Bühne: Eine Country-Ikone rockt Uitikon – ohne vorheriges Proben Der Auftritt des Kaliforniers am Donnerstagabend bildete den Schlussakt des Sommerfestes im Zentrum Waldegg. Maya Hagenbucher von der Reiseagentur Maya Travel Inn (MTI) hat House in die Schweiz geholt – nicht das erste Mal, wie sie erzählt.

James House und seine Band hatten keine Zeit zum Proben. Das machte ihnen aber nichts aus. Maurus Held / Limmattaler Zeitung

Nach Monaten des ereignislosen Corona-Alltags endlich wieder zusammensitzen und bei Speis und Trank sommerliche Musik geniessen: In Uitikon wurde am Mittwoch- und Donnerstagabend genau diese willkommene Abwechslung geboten. Mehrere hundert Personen fanden sich zum MTI-Sommerfest ein, um Countryklängen zu lauschen – unter anderem jenen von James House, einer Country-Legende aus den USA, der bereits für einen Grammy nominiert war. Der Auftritt des Kaliforniers am Donnerstagabend bildete den Schlussakt des Festes im Zentrum Waldegg.

Möglich gemacht hat den Anlass Maya Hagenbucher. Die Uitikerin ist Gründerin und Inhaberin der Reiseagentur Maya Travel Inn (MTI). Sie organisiert regelmässig Reisen für Countryfans, sei es nach Mauritius, zusammen mit der Schweizer Band Rusty Nugget, oder in die USA, dem Geburtsland des Musikstils. Und wenn sich das Reisen ein wenig schwieriger gestaltet als üblich, holt sie die Stars in die Schweiz.

Im Falle von James House war es nicht das erste Mal – er und Hagenbucher kennen sich schon lange. Sie sagt:

«Ich hatte ihn 1997 schon mal gebucht, für einen Auftritt im Albisgüetli.»

Der Kontakt blieb bestehen. Und so hat House gleich zugesagt, als er vor rund vier Wochen angefragt wurde. Auch, weil er höchst angetan ist von der Schweiz: «Vor dem Konzert waren wir zusammen auf dem Üetliberg Mittag essen. Die Aussicht dort ist einfach fantastisch!»

Für House ist die Hauptsache, nach Corona endlich wieder einmal auf der Bühne stehen zu können. Maurus Held / Limmattaler Zeitung

Bei Weltklasse braucht es keine Probe

Auf die Schweizer Countryszene angesprochen, schlägt House dann etwas leisere Töne an:

«Countrymusik ist nach wie vor hauptsächlich ein amerikanisches Ding. Dort füllen die grösseren Stars locker mal Stadien mit 15'000 Menschen. Das wäre in Europa unmöglich.»

Die Hauptsache sei aber, nach Corona einfach wieder mal auf der Bühne stehen zu können. Dies habe ihm sehr gefehlt. So spiele es für ihn auch keine Rolle, dass er und Mitmusiker, die ihn begleiten, im Vorfeld des Konzerts gar nicht proben konnten: «Die Band ist aus Frankreich. Und ich bin direkt von Schottland hierher geflogen. Es ergab sich alles recht spontan.» Die französischen Musiker seien aber Weltklasse, schwärmt er. Und die Lieder hätten sie sowieso schon gekannt.

Er arbeitet in seinem Studio an neuen Songs

Gleiches galt auch für einige Besucher des Sommerfests. Songs wie «This is me missing you», «Don’t quit me now» oder «Anything for love» waren grosse Hits in den 1990er-Jahren und brachten ihm grosse Erfolge in seinem Heimatland ein. Daraus sollte schliesslich eine Grammy-Nominierung resultieren.

Auch bei Berufskollegen war House stets gefragt: So schrieb und komponierte er diverse Lieder für Grössen wie Diamond Rio und Martina McBride. Und mit dem legendären Schauspieler Dustin Hoffman übte er dessen Gesangsszenen für den Film «Ishtar». Doch das liegt alles in der Vergangenheit – dürfen die Fans auf neue Lieder von House hoffen? «Ich habe die Pandemie genutzt, um in meinem Studio an neuer Musik zu arbeiten», gab er mit einem Lächeln zu Protokoll.