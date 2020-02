Jackie Rubi führt ihr kulturelles Engagement weiter: Sie blickt auf einen geglückten Start zurück

Im September wurde der Verein «Kult-Chuchi Winige» ins Leben gerufen. Dieser bereichert Weiningen seit Jahresbeginn mit kulturellen Höhepunkten. Das Konzept: Die Veranstaltungen finden im Event-Saal im Restaurant Linde statt, womit auch für die Verpflegung gesorgt ist. Ganz zur Freude des Vorstandes ist der Start geglückt: «Es ist sehr gut angelaufen und die ersten drei Anlässe waren allesamt ausverkauft», sagt Jackie Rubi. Sie führte bis 2018 das Orgelsurium in Unterengstringen und engagiert sich nun als Vizepräsidentin im Verein. «Wir haben dank den ersten Gönnern und dem entgegengebrachten Interesse ein Fundament geschaffen, auf dem wir nun aufbauen können», sagt sie. Was sie besonders freut: Auch bekannte Gesichter, die einst Konzerte im Orgelsurium besuchten, seien nun bei den Events in Weiningen zu Gast gewesen.

«Es ist wunderbar», freut sich auch Präsidentin Maya Grossmann. Sie ist seit 2014 Inhaberin der «Linde» und ist somit um die kulinarischen Höhenflüge besorgt. So etwa letzten Sonntag. Bei einem Brunch gab es bis in den späten Nachmittag hinein auch warmes Essen und Desserts, während die Jazzband Piccadilly Six für Unterhaltung sorgte. Gestartet war der Verein kurz zuvor mit einem Auftritt des Musikers Nico Brina. Hundert Personen haben diesen Anlass besucht.

Dieser Erfolg gleich zu Beginn sei auch Rubi zu verdanken, die bei den Künstlern den richtigen Riecher hatte, sagt Grossmann. Zudem sei das Feedback der Gäste sehr positiv ausgefallen: «Besonders der geschichtsträchtige Saal und das ganze Ambiente wurden gelobt». Es sei allgemein eine tolle Sache. «Weil wir nun als Verein aufgestellt sind, können wir einen Teil der Gagen für die eingeladenen Stars aus den Gönner- und Förderbeiträgen bezahlen. Damit sinken die Preise für die Besucher», sagt Grossmann.

Events können zu tiefen Freundschaften führen

Wie vielfältig das aufgestellte Programm ist, zeigen die 16 Anlässe, die bereits bis zum Sommer feststehen. Gemäss den Ankündigungen zu Lesungen, einem Krimidinner und weiteren schauspielerischen Acts, ist das Engagement nicht nur auf musikalische Konzertreihen ausgelegt. «Es sind kulturelle Anlässe, um auch das Zusammensein und das feine Essen zu geniessen», sagt Rubi. Im Orgelsurium seien damals durch die wiederkehrende Veranstaltungen tiefe Freundschaften unter den Gästen entstanden. «Das war für mich eine irrsinnige Freude», sagt sie. «Es wäre schön, wenn sich die in Weiningen fortsetzen würde. Die Anlässe haben einen eigenen Touch und das ist gut so.»