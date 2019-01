Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Heute werden Tramschienen verlegt und wohnliche Neubauten in die Höhe gezogen. In den vergangenen Monaten sorgte die Stadt jedoch wieder für Neuigkeiten, die bei vielen nicht gut ankamen. Diesmal ging es nicht um das Erscheinungsbild der Stadt, sondern um ihre Attraktivität für junge Familien.

Und diese Woche wurde bekannt, dass die Stadt für obligatorische Schullager von den Eltern Beiträge von 22 Franken verlangt. Das Bundesgericht aber befand vor gut einem Jahr, das Maximum solle bei 16 Franken liegen. All dies hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack bei jungen Familien. Sind sie in Schlieren überhaupt willkommen? Und erleidet die Stadt durch solche Neuigkeiten einen Imageschaden?

Im November wurde bekannt, dass der beliebte Lehrer Stefan Achermann die Schlieremer Schule verlässt, da er sein IT-Equipment nicht mehr für den Unterricht verwenden darf. 41 Eltern unterzeichneten eine Petition, in welcher der Verbleib Achermanns an der Schule verlangt wird.

Dass Schlieren generell ein schlechtes Pflaster für junge Familien ist, damit geht keiner der befragten Politiker überein. So verweist Jager darauf, dass in der Vergangenheit Anstrengungen unternommen wurden, die Lebensqualität zu erhöhen. «Bei den Problemen der vergangenen Monate handelt es sich um Auswirkungen schlecht ausgeführter Sparmassnahmen, suboptimaler Kommunikation und mangelhafte Organisation», sagt er.

«Beispielsweise der Frauenverein, der den Mahlzeiten-Dienst organisiert und Freizeit Schlieren, der kulturelle Anlässe durchführt. Die Stadt muss für solche Projekte künftig Geld in die Hand nehmen oder gewisse Aufgaben übernehmen.»

Finanzschwache sind betroffen

Dabei fährt der Stadtrat aktuell einen anderen Kurs. Mit einem sogenannten Entlastungsprogramm werden seit rund zwei Jahren Ausgaben gekürzt und Einnahmen erhöht. Genau bei diesem Programm liege das Problem, sagt Jürg Naumann: «Die Umsetzung trifft nur die finanzschwachen Einwohner der Stadt. Es muss mit allen Mitteln bekämpft werden.»

Gleichzeitig würde die Verwaltung mit Lohnerhöhungen bedacht. Als Zeichen des Sparwillens würde es dem Stadtrat gut anstehen, seine eigene Entschädigung zu reduzieren, sagt er weiter. «Bezüglich der Erhöhungen der Hort-Tarife hat es die Stadt über Jahre verschlafen, die Preise nach oben zu korrigieren. Die vollzogene Erhöhung auf einen Schlag war extrem.»

Man müsse auch das Kleingedruckte lesen, sagt Angelsberger. Die Erhöhung der Tarife ist für sie nötig. «Zahlen nicht die Eltern einen höheren Beitrag, muss die Allgemeinheit dafür einstehen. Der einzelne Steuerzahler hat das Nachsehen. Das muss den Leuten bewusst sein.»

Jene Familien, deren Einkommen nahe am Existenzminimum ist, seien von der Erhöhung nicht betroffen, sagt sie. Für Angelsberger steht fest, dass die Stadt in Dialog mit den Einwohnern, Kindern und Jugendlichen treten muss. «Stadtpräsident Bärtschiger soll Gespräche mit der Bevölkerung am runden Tisch veranstalten, um herauszufinden, was sie wünscht.»