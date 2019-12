Ist die Verkehrsumleitung nur attraktiv für Autos, aber mühsam für alle anderen?

Entlang der Schöneggstrasse sorgt man sich. Seit rund drei Monaten führt der Verkehr Richtung Osten wegen der Limmattalbahn-Baustelle über diese Gemeindestrasse. Wer in Richtung Westen will, muss auf die Zürcherstrasse. Nur Busse verkehren in beide Richtungen.

Das System dieses sogenannten Grosskreisels funktioniert für den motorisierten Verkehr gut – zu gut, findet Gemeinderat Manuel Peer (SP). «Darunter leiden alle anderen Verkehrsteilnehmer.» Peer wohnt selbst an der Schöneggstrasse und kennt die Sorgen und Ängste des Quartiers. Deshalb stellte er dem Stadtrat im Juli sechs Fragen zur Grossumleitung. Nun hat der Stadtrat diese Interpellation von Peer beantwortet.

Peer sorgt sich primär um die Sicherheit und wollte deshalb vom Stadtrat wissen, ob die Umleitung den Kindern der Kindergärten und Schulen sowie den Anwohnenden zuzumuten sei. «Von mir aus komme ich zu Fuss gar nicht mehr an die Limmat und es ist schwierig, mit dem Velo durch die Stadt zu gelangen», sagt Peer. «Bei der ganzen Bauerei wird für das Auto alles gemacht, alle anderen müssen hinten anstehen.»

Stadtrat hält Umleitung für angemessen

Für den motorisierten Verkehr funktioniere die Umleitung hervorragend. «Als Autofahrer kommt man jetzt viel schneller durch Dietikon», sagt Peer. Wegen der Umleitung gebe es momentan weniger Lichtsignale und Fussgängerstreifen, die den Verkehr behindern könnten. Doch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Schön­eggsrasse berge Gefahren für die Schülerinnen und Schüler, die hauptsächlich zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs seien.

Der Stadtrat hingegen findet, dass die notwendige Sicherheit mit diversen Massnahmen gewährleistet werde. So verkehren Autos etwa nur auf einer der beiden Fahrspuren und der Verkehr bleibe deshalb ausreichend übersichtlich. «Ausserdem sind alle Fussgängerstreifen in der Schöneggstrasse sowie die Lichtsignalanlage am Schulhaus bestehen geblieben», schreibt der Stadtrat.

Bei der Lichtsignalanlage beim Schulhaus Wolfmatt sei die Grünphase für Fussgänger zudem verlängert worden. Und für die zusätzliche Sicherheit sei beim Kreisel Birmensdorferstrasse/Schöneggstrasse sowie im Bereich Asylstrasse/Schöneggstrasse ein Verkehrsdienst eingerichtet worden. Der Stadtrat hält die Umleitung folglich für zumutbar.

Wenn der Verkehr nicht abnimmt, könnte Tempo 30 drohen

Neben der Sicherheit ist auch der Verkehrslärm ein grosses Thema. Peer wollte wissen, ob die Schöneggstrasse bei der neuen Verkehrsbelastung die Grenzwerte der Lärmschutzverordnung noch einhalte. «Es ist nicht auszuschliessen, dass die Grenzwerte bei einem Teil der angrenzenden Liegenschaften überschritten werden», lautet die Antwort des Stadtrats.

Erste Verkehrsmessungen in der Schöneggstrasse ergaben ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen. Der Stadtrat geht jedoch davon aus, dass es sich bei diesen Messungen aus dem Monat November um einen Spitzenwert handelt und sich die Anzahl der Fahrzeuge auf einem tieferen Niveau einpendeln wird.

Manuel Peer sieht derweil ein anderes Bild: «Der Verkehr nimmt nicht ab. Im Gegenteil. Mich dünkt, er steigt laufend.» Im Winter sei es zwar noch erträglich. Im Sommer werde es dann jedoch kaum möglich sein, die Fenster zu öffnen. Immerhin schreibt der Stadtrat auch, dass weitere Verkehrsmessungen vorgesehen sind. «Falls die Verkehrsmenge wider Erwarten in den nächsten Monaten zunehmen sollte, wird die Einführung einer Geschwindigkeitsreduktion für die Dauer der Verkehrsumleitung geprüft.»