Oh, diese Frage habe ich befürchtet ... (Fragt seine Freunde.) Ah ja, Mary, so nenne ich Marc, hatte eine Idee. Der Name bedeutet «Die nie enden wollende Erforschung des Klangs». Hat Marc die meisten Einfälle für die Texte eurer Musik? Einer hat die Initialzündung, danach arbeiten wir solange zu dritt weiter, bis das Stück fertig ist. Meist geht der Text durch alle Hände, sodass jeder einen Anteil daran hat.

Diejenigen in Deutschland. (lacht) Wenn ich den Lebensstandart in Berlin mit der Schweiz vergleiche, geht es den Leuten in der Schweiz schon besser als dem Durchschnittsberliner.

Pasquale Aleardi wurde 1971 geboren und wuchs in Dietikon auf. Nachdem er die Theaterhochschule Zürich besucht hatte, nahm er Engagements an verschiedenen deutschen Theaterhäusern an. Nach einigen Erfolgen auf der Bühne wendete er sich dem Filmgenre zu. Er spielte in Dutzenden Filmen und einigen Musicals mit. 2017 wurde er für seine Darstellung in «Gotthard» mit dem Schweizer Fernsehfilmpreis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Seit Februar 2017 spielt er mit seiner Band «Pasquale Aleardi & die Phonauten» Antidepressionsmusik, eine Mischung aus Soul, Pop und Funk. Der zweifache Familienvater lebt mit Frau und Kindern in Berlin.

Welche Musik hören Sie zu Hause am liebsten?

Ganz verschieden. Wenn ich alleine bin, höre ich oft Filmmusik oder klassische Stücke.

Auch in der Berufswelt sind Sie in verschiedenen Bereichen wie Film, Theater und Musik zu Hause. Was würden Sie nie machen wollen?

Ich mache nur, was ich will. Das habe ich mir bereits vor einiger Zeit angewöhnt. Wenn es einen Grund gibt, dann mache ich das auch. Doch ich schaue, dass es mein Herz anspricht.

Sie wurden im letzten Jahr zum zweiten Mal Vater, welche Lieder singen Sie mit ihren Kindern?

Mit ihnen singe ich am liebsten das Dschungelbuch. Denn das liebte ich selbst, als ich klein war. Den Zweijährigen habe ich bereits angesteckt. Er summt immer wieder vor sich hin.

Wie oft sehen Sie die Kinder?

Meine Frau ist mit den Kindern in der Homebase in Berlin. Bei allen Aufenthalten, die länger als zwei Wochen dauern, kommt sie mit ihnen mit. So sind wir oft gemeinsam unterwegs, in Deutschland oder auch im Graubünden bei meinen Schwiegereltern.

Und in Dietikon?

Klar, Dietikon ist meine Heimat. Hier wohnen meine Verwandten und hierher komme ich zwei bis dreimal im Jahr. Ich habe noch nie ein Feiertag zu Hause verpasst. Doch was ich sagen muss, es hat mich schockiert, dass es das Cinema Capitol nicht mehr gibt. Denn im Capitol sah ich meinen ersten Kinofilm und hier wurde ich auch süchtig nach Filmen.

Am 29. Januar um 20 Uhr treten «Pasquale Aleardi & die Phonauten» im Theater am Hechtplatz in Zürich auf.