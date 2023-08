Interview Der Uitiker André Müller ist der neue FDP-Fraktionspräsident: «Der Artikel brachte mir meinen ersten Shitstorm ein» Der 50-jährige Limmattaler ist seit Mai Chef der FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat. Im grossen Interview spricht der UBS-Mann über die CS-Pleite, den umstrittenen Parteiübertritt von Isabel Garcia und Dubler Mohrenköpfe.

Der neue FDP-Fraktionschef vor dem Zürcher Rathaus: «Ich glaube, der Führungsposten liegt mir gut – vielleicht fast noch besser als der des Sachpolitikers.» Bild: Alex Spichale (12. 5. 2023)

Worüber haben Sie sich das letzte Mal aufgeregt?

André Müller: Ich rege mich auf, wenn mich meine Kinder bis zur Weissglut piesacken – und die können das sehr gut (lacht). Selten rege ich mich hingegen über geschäftliche oder politische Dinge auf. Da versuche ich jeweils eine gewisse Distanz zu wahren.

Ist die Pleite der Credit Suisse und die Fusion mit der UBS etwas, das Sie als UBS-Angestellter geärgert hat?

Geärgert nicht, aber sehr überrascht. Ich denke jedoch, dass es letztlich die beste Lösung war. Meiner Meinung nach birgt sie für den Staat und den Steuerzahler das geringste Risiko.

Als Freisinniger muss Ihnen doch das Herz geblutet haben, als der Staat zur Hilfe eilte.

Das ist so. Natürlich gibt es das Betreibungs- und Konkursrecht. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, in denen man dieses aufgrund von staatspolitischen und ökonomischen Gründen nicht anwenden kann. Die volkswirtschaftlichen Kosten wären gigantisch gewesen, hätte man die CS aufgelöst. Und so, wie es aussieht, wird die UBS die Übernahme verkraften können, ohne den Staat belasten zu müssen.

Hat die Politik der CS zu wenige Hürden gesetzt?

Die CS hatte in erster Linie ein Vertrauensproblem, und Vertrauen kann man nicht regulieren. Das müssen sich die Exponenten konstant erarbeiten. Klar muss man jetzt schauen, ob man regulatorisch noch Verbesserungen vornehmen kann, vielleicht sogar Hürden abbauen, die gar nichts gebracht haben. Was die Politik aber machen kann, ist, das Vertrauen in unser System Schweiz zu stärken. Mit dem Entscheid zur CS hat sie das gemacht.

In den letzten 20 Jahren musste der Staat zweimal Banken vor der Pleite retten. So gut scheint die bisherige Politik nicht zu funktionieren.

Das kann man so sehen. Wir haben in der Schweiz aber auch sehr profitiert von diesem System. Dieses bedingt ein gewisses Risiko: Grosse Unternehmen gibt es ohne Risiko nicht – und ohne grosse Unternehmen gibt es nicht so hohe Steuereinnahmen. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was wir wollen: Den Fünfer und das Weggli gibt es nicht.

André Müller im Zürcher Kantonsrat: «Ich werde versuchen, mich aus inhaltlichen Diskussionen möglichst gut herauszuhalten.» Bild: Andrea Zahler (8. 5. 2023)

Anderes Thema: Mit dem Beginn der neuen Legislatur im Kantonsrat haben Sie Beatrix Frey im Präsidium der FDP-Fraktion abgelöst. Wieso tun Sie sich das an?

Ich durfte lange im Ausland leben. Erst dadurch habe ich realisiert, was für ein unglaublich wertvolles politisches System wir in der Schweiz haben – mit der Partizipation vor allem durch Leute, die selber in das gesellschaftliche und berufliche Leben integriert sind. Ich durfte sehr profitieren vom liberalen Umfeld in der Schweiz. Mit dem Fraktionspräsidium möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich glaube, der Führungsposten liegt mir gut – vielleicht fast noch besser als der des Sachpolitikers.

Zur Person André Müller ist seit 2015 für die FDP im Zürcher Kantonsrat, zuerst in der Justiz-, später in der Finanzkommission. Von 2022 bis 2023 war er Vizefraktionspräsident, im Mai 2023 wurde er Fraktionspräsident. Daneben ist der in Waltenschwil AG Geborene Präsident der FDP Uitikon und der Rechnungsprüfungskommission. Der 50-Jährige hat Jura an der Universität St. Gallen und Ökonomie an der Harvard University studiert. Seit über 20 Jahren arbeitet er bei der UBS, derzeit als Head Global Wealth Management Client Coverage. Müller ist verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt in Uitikon. (sho)

Was sind Ihre Ziele als Fraktionspräsident?

Ich will den Fraktionsmitgliedern eine Plattform bereitstellen, damit sie möglichst optimal arbeiten können. So führe ich auch bei der UBS. Aus inhaltlichen Diskussionen werde ich mich möglichst gut herauszuhalten versuchen.

Seit dem stark kritisierten Übertritt von Kantonsrätin Isabel Garcia von der GLP zur FDP direkt nach den Wahlen hat die Klimaallianz ihre hauchdünne Mehrheit verloren ...

Zuerst muss ich vorausschicken: Die Mehrheit, welche die Klimaallianz hatte, hat sie selber eingebüsst. Ob 91 zu 89 Stimmen oder 90 zu 90 macht meines Erachtens keinen grossen Unterschied. Unter dem Strich gibt es keine klaren Mehrheiten mehr.

Der Übertritt muss Sie dennoch gefreut haben, oder etwa nicht?

Nein, gefreut hat er mich nicht. Grundsätzlich ist es Teil unseres politischen Spiels, dass Übertritte stattfinden. Man mag sich im konkreten Fall über den Zeitpunkt streiten. Das muss Isabel Garcia jedoch mit sich selber ausmachen. Es ist jetzt so, wie es ist, der Kantonsrat hat den Übertritt bestätigt. Ich hoffe, dass sich die Gemüter nun beruhigen werden.

Bis zum Aufstieg der SVP unter Christoph Blocher war die FDP stärkste Kraft im Kanton Zürich. Wie kann die Partei wieder erstarken?

Die FDP muss sich klar auf ihren Kern fokussieren: Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie eine liberale Gesellschaft. Auf der anderen Seite müssen wir liberale Lösungen erarbeiten im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Das ist ein wichtiges Thema, bei dem ich allerdings andere Lösungsansätze sehe als die Grünen. Ein weiteres Thema, das wir nicht den anderen Parteien überlassen können, ist die Migrationspolitik.

Nachhaltigkeit sei Ihnen wichtig, schreiben Sie auf Ihrer Website. So sei beispielsweise Ihr Haus ökologisch saniert und Sie führen ein Elektroauto. Machen Sie die FDP im Kantonsrat nun zur Klimapartei?

Als FDPler mit liberalem Gedankengut bin ich überzeugt, dass neue Technologien die Lösung gegen den Klimawandel sind. Ein Hindernis bleiben die Bewilligungen. Wenn wir das vereinfachen, würden viel mehr Menschen diese Lösungen nutzen. Ich weiss, dass sich das nicht jeder leisten kann. Statt mit der Giesskanne Geld zu verteilen, sollten wir aber ganz gezielt Personen fördern und nicht per se alle Solaranlagen. Neue Technologien werden aber auch ökonomisch immer attraktiver, weil die alten immer teurer werden.

«Die Verteidigung unserer Neutralität hört nicht an der Landesgrenze auf», sagt André Müller. Bild: Alex Spichale (12. 5. 2023)

Der «Blick» bezeichnete Sie vor den Nationalratswahlen 2019 als extremsten Kandidaten. Dies aufgrund Ihrer Äusserungen zum Thema Sozialstaat in einem Fragebogen. Sie wollten den Sozialstaat zerschlagen, titelte die Zeitung. Wie stehen Sie heute dazu?

Vorneweg: Dieser Artikel brachte mir meinen ersten richtigen Shitstorm ein. Selbst meine Eltern und Kinder sind deswegen böse angegangen worden. Zum Inhalt: Ich bin immer noch klar der Meinung, dass der Sozialstaat, so wie er heute ausgebaut ist, sehr gut ist. An manchen Orten braucht es vielleicht ein paar Verbesserungen. Ich bin aber weder für einen Aus- noch einen Abbau des Sozialstaats.

Ganz anderes Thema: Soll der Bund die Lieferung von Schweizer Waffen in die Ukraine ermöglichen?

Die Neutralität ist ein wichtiges Gut. Wir müssen diese aber noch richtig interpretieren. Ich bin der Meinung, die Verteidigung unserer Neutralität hört nicht an der Landesgrenze auf. Wir sind Teil des Bundes westlicher Staaten, die sich gegen die Diktaturen stellen. Darum sollten wir uns auf jeden Fall überlegen, Waffenlieferungen zuzulassen.

Zu reden gibt auch die Wohnungsnot. Was muss passieren, damit es wieder genug Wohnraum gibt?

Zum einen bin ich der Meinung, dass wir in den attraktiven Ballungszentren das Problem der Wohnungsnot nicht wirklich lösen können. Denn je weniger dicht die Ballungszentren sind und je dichter das kulturelle Angebot ist, desto attraktiver werden sie. Zum anderen müssen wir Verdichtung fördern und Regulatorien abbauen, sodass der Markt mehr bauen kann. Wir müssen ausserdem wegkommen von der Objekt- und zurückgehen zur Subjektfinanzierung. Also diejenigen Leute unterstützen, die sich die Wohnungen nicht leisen können.

Sie sind in Waltenschwil AG geboren, der Heimat einer bekannten Süssware, deren Name in den letzten Jahren für viele Diskussionen gesorgt hat. Wie nennen Sie diese?

Ich nenne sie immer noch Dubler Mohrenköpfe. Sie heissen ja auch so.

Nicht alle sehen das so gelassen: Die Stadt Zürich wollte entsprechende historische Häuserinschriften abdecken lassen.

Das Abdecken solcher Inschriften bringt gar nichts. Wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen. Jemand hat sein Haus «Zum Mohrenkopf» genannt. Man nennt sein Haus ja normalerweise nicht nach etwas, das zu dieser Zeit schlecht war. Die Hintergründe gilt es in den geschichtlichen Kontext zu setzen.

Inschrift über dem Eingang des Hauses am Neumarkt 13 in Zürich. Bild: Gaëtan Bally/Keystone (14. 4. 2021)

Kommen wir noch zu Ihnen als Person: Was oder wer hat Sie politisiert?

Ich komme aus einem politischen Elternhaus. Mein Vater war fast 40 Jahre lang Gemeindeschreiber in Waltenschwil. Am Küchentisch haben wir über Politik gesprochen. Meine Eltern sind klassische CVP-Wähler. Das «C» war für mich allerdings zu wenig wichtig und das Liberale viel ausgeprägter, weshalb ich bei der FDP meine politische Heimat fand.

Sie sagten mir, eine Politkarriere komme für Sie nicht infrage. Wird es also niemals einen Regierungsrat oder Nationalrat André Müller geben?

Ich würde nie «nie» sagen. Aber das steht momentan nicht zur Diskussion. Im Moment freue ich mich auf das Fraktionspräsidium.