Internationaler Museumstag Diese Limmattaler Museen laden diesen Sonntag zum Besuch Zum Internationalen Museumstag können Besuchende auch drei Museen im Limmattal erkunden.

Das Ortsmuseum Dietikon hat am Sonntag für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Severin Bigler

Am Sonntag ist der Internationale Museumstag. Auch drei Limmattaler Museen haben dann geöffnet. Das Ortsmuseum Dietikon bietet neu eine Auswahl an Filmen zu verschiedenen Themen an. «Letztes Jahr sind neue Bunkerfilme entstanden über die Befestigungsanlage von Dietikon», sagt Regula Stauber vom Ortsmuseum. Auch einen Film zum Leben von Ehrenbürger Karl Klenk könne man ansehen.

Das Ortsmuseum Urdorf zeigt am Sonntag erneut die Ausstellung «Milchkafi und Zucker». «Es werden Filme gezeigt und es gibt Erklärungen dazu, wie verschiedenes Zubehör für Zucker und Milch entstanden ist», erklärt Hans Wicki, Präsident der Heimatkundlichen Vereinigung Urdorf. Auch die Ausstellung «Rares und Kurioses» kann besucht werden.



Der Bruno-Weber-Park in Spreitenbach hat ebenfalls regulär geöffnet. Der Skulpturenpark plant zwar kein spezielles Programm, gewährt aber allen Inhabern eines Museumspasses gratis Eintritt.