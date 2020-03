Internationaler Frauentag entpuppt sich als harziger Start für eine katholische Herzensangelegenheit

Am Sonntag steht der Internationale Frauentag an. Seit über hundert Jahren erinnern am 8. März jeweils Kundgebungen an die noch nicht vollständig durchgesetzte Gleichstellung der Geschlechter. Mit demselben Anliegen stehen weltweit auch vermehrt Frauen aus katholischen Kirchenkreisen zusammen: «We are the Change – wir sind die Veränderung» ist eine globale Kampagne, die im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Die Bewegung hat ihren Ursprung im ebenfalls 2019 gegründeten Netzwerk Catholic Women’s Council. Mitglied dieser global agierenden Gruppierung ist Priorin Irene Gassmann vom Kloster Fahr.

Die erste Aktion der Kampagne fiel nun kurzfristig dem Corona-Virus zum Opfer. Am 8. März hätte ein Sternmarsch von unterschiedlichen Orten aus zur katholischen Kirche Felix und Regula in Zürich führen sollen. Zwei Routen waren im Limmattal geplant; ein Start war beim Kloster Fahr vorgesehen, ein anderer in Birmensdorf.

«Zum ersten Mal hätten wir uns in dieser Form am Internationalen Frauentag beteiligt. Dies war als Startschuss der Kampagne gedacht», sagt Priorin Irene Gassmann. Sie nimmt die Absage aber gelassen: «Manchmal ist es so, dass solche Barrieren die Kreativität ankurbeln, sodass noch Besseres entstehen kann.» Folgeveranstaltungen seien erwünscht, nur in welcher Form sei noch offen. Ein globaler Tag sei kraftvoller, verbinde und ermutige.