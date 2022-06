Institut Stimmkunst Oberengstringen wurde am Samstagabend wieder zum Operndorf Das Institut Stimmkunst von Vera Wenkert lud zum szenischen Konzert in die Reformierte Kirche – elf Sängerinnen und Sänger aus neun Nationen nahmen dafür weite Wege auf sich.

Einige der angehende Opernsängerinnen und Opernsänger waren vor weit her angereist. Angelo Kunz

Am Samstagabend war es wieder so weit: Angehende und bereits gestandene Opernsängerinnen und Opernsänger des Oberengstringer Instituts Stimmkunst von Vera Wenkert boten in einem szenischen Konzert Highlights aus Opern und Operetten. Dieses Jahr waren etwas längere Stücke dabei und auch manchmal etwas düstere, im Gegensatz zu der eher leichten Kost in den letzten paar Jahren. Dabei kamen Opernliebhaber voll auf ihre Kosten.

Angefangen bei der Anfangsszene aus Wolfgang Amadeus Mozarts «Le nozze di Figaro» bis hin zu Wolframs berühmter Arie an den Abendstern aus Richard Wagners Oper «Tannhäuser». Besonders fiel das letzte Stück vor der Pause auf. In einer speziellen Inszenierung und einer Übertragung auf aktuelle Geschehnisse wurde der Abendsegen aus der Oper «Hänsel und Gretel» aufgeführt.

Beim Konzert in der reformierten Kirche wurden Melodien aus Opern und Operetten dargeboten. Angelo Kunz

Vera Wenkert selbst blickt auf eine lange Karriere als dramatische Sopranistin zurück. Sie hat schon in über 30 Hauptrollen auf den Opernbühnen dieser Welt gesungen. Später gründete sie das Institut Stimmkunst, das umfassenden Gesangsunterricht, Mentoring und auch Stimmrehabilitation anbietet.

Elf Sängerinnen und Sälger aus neun Nationen nahmen am Konzert teil. Angelo Kunz

Aus den verschiedensten Ecken der Welt pilgern angehende Opernsängerinnen und Opernsänger nach Oberengstringen oder sind mit Wenkert per Skype in Kontakt. Dieses Konzert war ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Schüler.

Elf Sängerinnen und Sänger aus neun verschiedenen Nationen verzauberten das Publikum, das die Reformierte Kirche Oberengstringen etwa zur Hälfte füllte. Ihre Schülerinnen und Schüler, die am Konzert teilnehmen dürfen, wählt Vera Wenkert jeweils persönlich aus, ehe sie mit ihnen während zehn Tagen das gesamte Programm einstudiert und auch noch Regie führt.

Am Samstagabend, 11. Juni, zeigten angehende und gestandene Opernsängerinnen und -Sänger ihr Können. Angelo Kunz

Vera Wenkert selbst war sehr zufrieden mit der Darbietung. «Ich bin sehr glücklich, alle haben es sehr toll gemacht, auch von der schauspielerischen Leistung her. Ich bin sehr dankbar, dass mir auch die Kulturkommission hier ein Zuhause gibt und es ist natürlich ein tolles ­Gefühl, wenn manche von sehr weit her kommen und das hier mit mir machen wollen», sagte sie.

Auch dem Oberengstringer Gemeindepräsidenten André Bender gefiel das Konzert. Angelo Kunz

Ihre Schüler sind in der Tat bereit, weit zu reisen. Der Tenor Edward Garner reiste beispielsweise aus dem amerikanischen Baltimore nach Oberengstringen, um an diesem Konzert teilzunehmen.

«Ein bekannter Fleck auf der Weltkarte»

Auch der Oberengstringer Gemeindepräsident André Bender liess sich die Darbietung nicht entgehen. «Es hat mir sehr gut gefallen. Dieses Jahr waren die Stücke etwas länger als auch schon, aber es hatte sicherlich für jeden etwas dabei. Und als Gemeinde ist es natürlich ein spezielles Gefühl, wenn für so viele internationale Sängerinnen und Sänger Oberengstringen ein bekannter Fleck auf der Weltkarte ist», erklärte Bender.