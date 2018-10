Wer beim Tischfussball an Jubel und Bier in der Kneipe denkt, wurde am Swiss Open im Üdiker Huus eines Besseren belehrt. Der ungezielte Zufallstreffer und Alkohol waren an diesem Turnier ein seltener Gast. Ein Match dauerte zwischen 20 und 40 Minuten und verlangte höchste Konzentration und mentale Stärke ab.

Am Swiss Open in Uitikon vom Wochenende traten über 240 Tischfussballer, darunter die besten Spielerinnen und Spieler der Schweiz und internationale Cracks, gegen einander an. Das Turnier, das vom Tischfussballclub Zürich (TFCZ) und Players4Players organisiert wurde, gibt es seit 1962. Seit 2005 findet es in Uitikon statt. Es wurden auf drei Niveaus gespielt: Neulinge (sind am Anfang der Profi-Laufbahn), Amateure und Elite.



Man wird nicht Millionär

«Neuling klingt nach Anfänger. Aber wer in einer Bar gegen einen Turnier-Neuling spielt, hat kaum eine Chance», sagte Christoph Zimmermann vom TFCZ. Weil Zimmermann eine berufliche Prüfung am Montag hat, half er nur in der Organisation mit. Spielen würde zu viel mentale Energie abverlangen. «Als Tischfussball-Profi kann man leider im Gegensatz zu Billard und Dart nicht Millionär werden. Bei Spielübertragungen müsste die Kamera eigentlich die Spielkombinationen im Kopf des Töggelers filmen», sagte TFCZ-Präsident und Seniorenweltmeister Hans-Ruedi Breitenmoser, während er das Spiel des Schweizer Nationalteams Michael Rey-Mermet und Gilles Perrin anschaute.

Perrins Vater Herbert ist zusammen mit Breitenmoser amtierender Seniorenweltmeister, Gilles Perrin selbst ist die Welt Nummer Zwei im Tischfussball. Als Kind hatte er täglich vier Stunden trainiert und das über sechs Jahre hinweg. Wer dem Walliser Perrin beim Spiel zuschaute, war beeindruckt, wie er die drei Angreifer-Töggeli beherrscht.

Innehalten, taktieren, abschiessen und Treffer. «Diese Konzentration und das technische Können sind faszinierend», sagte Zuschauerin Hazal Topal aus Neuenburg. «Abartig», meinte dazu der Berner Reto Lüthi bewundernd. Es spiele keiner gleich. Wenn man nur den Stil anschaue, erkenne man den Spieler, sagte Lüthi.



Dietikerin ist Weltmeister

Als Vorbereitung fürs Turnier schaue er Videoaufzeichnungen seiner Gegner an, um diese zu analysieren, erklärte der Crack aus Luxemburg Yannick Correira. «In der Töggeli-Szene steht Freestyle im Gegensatz zu eingeübten Zügen und Spielsystemen», erklärte Schweizer Natispielerin Nicole Krüsi. Im Vergleich zu solchen, die Spielzüge trainieren, seien Krüsi und sie schon beinahe Freestyle, ergänzte Divyam Täschler aus Zürich. Beide sind mit der amtierenden Weltmeisterin Cindy Kubiatowicz befreundet.

Die Tischfussballgemeinde sei wie eine grosse Familie, sagte die Dietikerin Kubiatowicz. Am Turnier spielte sie in drei Kategorien, im gemischten Doppel mit dem Töggeli-Crack aus Ungarn, David Detre. Auch die Europameisterin Wendy Huybrechts aus Belgien war am Swiss Open. «Es macht mich stärker, trotz Pech Spiele zu gewinnen», sagte sie am Samstag. Pech heisst, durch Zufall Tore kassieren.