In Urdorf haben national bekannte Sportler wie Dean Kukan, Alina Pätz und Marco Schönbächler in jungen Jahren ihr Handwerk erlernt. Das Dorf ist bekannt für seine Sportaffinität, doch schon seit vielen Jahren sind die beschränkten Trainings-Kapazitäten ein grosses Thema. So wird etwa die Kunsteisbahn jeweils im Sommer zum Fussballplatz mit Kunstrasen umgebaut, um die Engpässe etwas auszugleichen.

Deutlich Abhilfe schaffen könnte die Einzelinitiative «Mehr Fussball-Trainings und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten für Vereine». Gestern gab der Gemeinderat bekannt, dass er den Vorstoss an seiner letzten Sitzung für gültig erklärt hat und der Gemeindeversammlung am 12. Juni zur Annahme empfiehlt. Die Initiative ist sehr offen formuliert. Sie verlangt vom Gemeinderat, in einer Vorlage aufzuzeigen, wie die Kapazitätsengpässe gelöst werden und gleichzeitig heute vom Fussball genutzte Hallenressourcen für andere Sportvereine freigegeben werden könnten. Dahinter stehen Vertreter des FC Urdorfs.

«Wir sind jetzt schon voll am Anschlag. Zum Teil trainieren bis zu fünf Juniorenmannschaften auf dem gleichen Platz», sagt Clubpräsident René Janz. Der FC Urdorf sei sehr stark gewachsen, derzeit spielen rund 230 Junioren für den Verein. Jedes Jahr landen laut Janz 40 bis 50 neue Junioren auf der Warteliste. «Wir haben genug Funktionäre und Trainer, um zusätzliche Mannschaften ins Leben zu rufen». Auch Mädchenmannschaften könnten dank zusätzlicher Kapazität zum Thema werden, so Janz. Regelmässig erhalte der Verein diesbezüglich Anfragen.