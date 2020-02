In vier Minuten zum Sieg gespielt: Plauschurnier für Gross und Klein

Der helle Klang, wenn der kleine weisse Ball auf einem Tennistisch aufschlägt, gab es am Samstag in der Zentrumshalle in Urdorf in zwanzigfacher Ausführung zu hören. Der Urdorfer Tischtennis-Club lud zum dritten Mal zum Plauschturnier ein. Ins Leben gerufen hat dieser Anlass OK-Präsident Severin Durrer. Er selbst verfiel der Ballsportart bereits als kleiner Junge, trainierte viele Jahre im Club Dietikon-Weiningen, bevor er nach einer Pause in Urdorf wieder einstieg. Sein Vater gehörte zum Gründungsteam des TTC Urdorf, erzählt er. «Ich bekam viele Anfragen aus meinem Umfeld, die einfach so mal spielen wollten, aber das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht in ein Training will. Und weil morgen die Meisterschaft durchgeführt wird, stehen die Tische ja sowieso schon», sagt er.

Für nur fünf Franken konnten man mitspielen. Der Anlass wird immer beliebter. Nachdem es letztes Jahr 28 Anmeldungen waren, ging es diesmal mit 40 Personen bei zwanzig Tischen perfekt auf. Freude am Spiel hatten die vielen Kinder genauso wie die Erwachsenen. Ein Spiel dauerte jeweils vier Minuten. Diese entschieden über Sieg oder Niederlage. Danach wartete ein neuer Gegner an einem anderen Tisch. Von dieser Tatsache überrascht, wurden Mario Pergar und sein Sohn David aus Schlieren. «Wir dachten eigentlich, dass wir nur gegeneinander spielen werden», sagt der Vater. Er selbst blieb während des Turniers so gut wie immer beim gleichen Tischen stehen, weil er abstieg, um im nächsten Match wieder aufzusteigen. Auf der Tribüne sassen Mutter und Schwester. Sie schauten den beiden zu. Das machen sie gelegentlich auch zuhause, wenn der Esstisch kurzerhand in ein Tennistisch umgewandelt wird. «Ich habe viele Sportarten ausprobiert und Tischtennis hat mir am besten gefallen», sagt der zwölfjährige David. Er spiele aber erst seit einem Monat beim TTC Urdorf.

Die Männer waren deutlich in der Überzahl

Durrers erste Frage, wer ein guter Spieler sei, stiess in der Halle auf taube Ohren. Und so wurden das Turnier erst fairer, je später der Nachmittag wurde, weil die Fortgeschrittenen dann gegeneinander spielten. Der letzte Match dauerte so lange wie ein richtiges Spiel. Fünf Partien à elf Punkten. Die Sieger der Runde erhielten das Startgeld des Gegners.

Mit nur vier Frauen waren vor allem Männer am Start. Das sei aber beim Tischtennis normal, erklärt Hansjörg Scherrer. Seine Augen leuchteten, als er vom Tischtennis sprach. «Ich bin seit über 50 Jahren im Urdorfer Club.» Frauen seien willkommen, aber auch im Verein in der Unterzahl. Am Sonntag ging es weiter mit lizenzierten Profis. Das 52. Limmattaler Tischtennisturnier wurde durchgeführt. Insgesamt 108 Personen starteten. Da dürfte es weitaus schwieriger gewesen sein, einem Ballwechsel zu folgen.