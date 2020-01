In «Null Risiko» schmuggeln Rentner Kokain — das Buch der unverdächtigen Verbrecher

Malaika Santi arbeitet seit bald einem Jahr in der Gemeinde- und Schulbibliothek Uitikon. Ihre Leidenschaft ist die Musik und der Tanz, der in einem Weltmeistertitel im Salsa-Mambo- Tanz gipfelte. Das Tessin und die italienische Sprache sind eine weitere Vorliebe von ihr. Aber die Nummer eins in ihrem Leben sind ihre beiden Jungs. Wenn ihr neben Familie und Beruf Zeit bleibt, liest sie Krimis, die sich von anderen abheben.

Malaika, warum hast Du zu diesem Buch gegriffen?

Malaika Santi: Der Titel des ­Buches «Null Risiko» hat für mich bereits einen humorvollen Widerspruch in sich, der mein Interesse geweckt hat. Beim ­Lesen der Buchrückseite hat sich dieser Wortwitz fortgesetzt – ein Totengräber, der Drogenkuriere in einem Altersheim ­rekrutiert. Ein Teil der Handlung spielt in Zürich – so kann ich mir die genannten Orte auch bildlich vor Augen führen. ­Zudem lese ich gerne Bücher von Schweizer Autoren.