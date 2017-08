Gemeinsame Arbeit

Auf Wunsch von Bruno hatte sie ihre Ausbildung als Keramikerin aufgegeben, um mit ihm gemeinsam zu arbeiten. Sie fuhr das Baumaterial heran, bereitete Lehm zu, stampfte den Beton. Bruno modellierte die Drachengeländer für den Balkon im ersten Stock, Maria Anna setzte die Noppenmuster und modellierte die Löcher. Auch erste Polyesterarbeiten wurden gemeinsam gefertigt, etwa die Schlangenrutschbahn oder der drei Meter hohe Eulenspiegel im Atelier. Die Wienereule wurde von zwei Mitarbeitern und Maria Anna in Kunststoff handlaminiert abgeformt, eine Tonne Polyester wurde dabei verarbeitet. Beim Turmbau bediente sie den Kran.

Dazu kamen noch die Büroarbeiten. «Die ersten drei Jahre war ich seine einzige Mitarbeiterin.» Erst als die Kinder da waren, leisteten sie sich einen Mitarbeiter. Bruno Weber hatte viele Visionen für weitere Ausgestaltungen, auch ein zweiter Turm war geplant. Sein Kunst-Haus entstand nach dem «Work in Progress»-Prinzip. Auch die Töchter hatten, als sie erwachsen waren, Anteil am Entstehen dieses Kunstwerks. Im Sternenzimmer ganz oben im Turm gestaltete eine den Boden, die andere arbeitete an der Decke mit.

Dieser Raum war Bruno Weber der liebste. Hierher zog er sich zurück, um in Ruhe arbeiten zu können, in eine Kathedrale der Farben und des Lichts und der Huldigung der Gestirne. In dem mit Mosaiksteinen übersäten Oktogon-Raum mit rundum laufendem Balkon haben die Webers geheiratet, hier fanden Flötenkonzerte und Silvesterfeiern statt. Das Paar hatte gerne Gäste. Es veranstaltete Kostümfeste wie das Sommervogel- und das Federfest. Auch viele Künstlerkollegen kamen vorbei, darunter der 2014 verstorbene Schweizer Maler und Oscar-Preisträger H. R. Giger.

Lift zur Fruchtbarkeitsgöttin

Maria Anna Weber will das Atelier-Wohnhaus wieder mehr öffnen; derzeit ist es für die Parkbesucher nicht zugänglich. «Unser Haus war immer ein Ort der Begegnung. Mir ist wichtig, dass es belebt bleibt.» Zusammen mit dem Verein «Freunde Bruno Weber Park» arbeitete sie an einem Konzept, das spezielle Führungen anbieten soll. «In diesem Haus zu wohnen, das gleichzeitig das grösste Kunstwerk im Bruno-Weber-Park ist, verpflichtet auch. Dessen Erhalt ist von grosser Bedeutung.» Aus diesem Grund sei sie an den Kanton Aargau gelangt, um das Haus unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Eine Entscheidung in dieser Sache stehe kurz bevor, so Weber.

Zeit für eine Erfrischung in der Küche. Diese wurde von einem Schreiner aus dem Holz von Nussbäumen aus dem Park gefertigt. Auch hier zeigt sich die Handschrift des Paars: am drehbaren Regal-Rondell, dem in der Mitte platzierten Holzofen und an einem Speiselift. Er führt in die Wohnstube nach oben, direkt in den Bauch einer voluminösen fünf Meter hohen mintfarbenen Fruchtbarkeitsgöttin aus Beton. An ihrem Lieblingsplatz am Sommervogeltisch im Ess-Saal fragt man Maria Anna Weber, wie es ist, in einer Art Museum zu wohnen. «Für Aussenstehende mag es so erscheinen, aber ich empfinde es nicht so. Ich habe seine Entstehung miterlebt und daran mitgewirkt. Es ist mein Zuhause.»