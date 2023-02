Dietikon Die Stadt Dietikon fährt jetzt noch mehr elektrisch – und die Werke sollen künftig selber Strom produzieren Nun ist auch das letzte der vier vom Stadtrat Dietikon genehmigten zusätzlichen Elektrofahrzeuge für die Dietiker Infrastrukturabteilung in Betrieb.

Das letzte der vier neuen vom Stadtrat genehmigten Elektrofahrzeuge für die Infrastrukturabteilung ist in Betrieb genommen worden. zvg

Jetzt verfügen die Bereiche Gas- und Wasserversorgung, Abfallwesen und Grünanlagen der Stadt Dietikon über je mindestens ein vollelektrisches Fahrzeug, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Stadtrat hatte laut Mitteilung im Frühling 2022 den Ersatz respektive die Beschaffung von vier E-Fahrzeugen für die Infrastrukturabteilung genehmigt und somit die E-Mobilität in der Verwaltung vorangetrieben. Nun wurde das letzte der vier genannten Fahrzeuge in Betrieb genommen.

Mit diesen vier neuen Fahrzeugen verfügt die Infrastrukturabteilung laut der Mitteilung nun insgesamt über sechs vollelektrische Fahrzeuge. Bereits im Jahr 2015 sei das erste Fahrzeug dieser Art für die Stadtreinigung beschafft worden. 2016 sei das Nächste gefolgt. Ergänzend dazu gibt es laut der Stadt Cargo-Bike-Einsätze in der Innenstadt und bei Abfallkontrollen. Für die Fahrzeuge sei die Ladeinfrastruktur am Standort Heimstrasse 36 ausgebaut worden. Sechs Schnellladestationen stünden dort zur Verfügung.

Die Zuweisung der Energiekosten erfolge über einen Batch, sodass die Kosten den einzelnen Kostenstellen übertragen werden können. Als nächstes soll auch eine Photovoltaikanlage auf dem Werkhof geplant werden, um die Fahrzeuge auch mit eigenem erneuerbarem Strom versorgen zu können.

Noch ist nicht ganz alles elektrisch

Dieser Wandel hin zu Elektrofahrzeugen im Infrastrukturbereich ist laut der Stadt auch durch das wachsende Angebot auf dem Markt begünstigt worden. So seien mittlerweile Fahrzeuge erhältlich, für welche noch vor wenigen Jahren kostspielige Umbauten notwendig gewesen wären. Das treffe beispielsweise auf Fahrzeuge mit Kippbrücke zu, die explizit im Strassenunterhalt eingesetzt und heute in Grossserien produziert werden.

Immer noch nicht verfügbar seien Grossraumkombis mit Allradantrieb, wie sie beispielsweise in der Gas- und Wasserversorgung technisch bedingt eingesetzt werden. Sie seien notwendig, um auch bei widrigen Umständen Quellen und Reservoire ausserhalb des Siedlungsgebietes zu erreichen. In diesem Fall weiche der Fachbereich auf vorhandene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus, heisst es weiter. (liz)