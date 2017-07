Denn es ist eine komplexe Maschine: Der benediktinische Tag ist eng getaktet und durch eine strenge Routine mit kleinen Variationen geprägt. Er beginnt um 4.50 Uhr – eine halbe Stunde später steht das erste von fünf Tagesgebeten an. Für diese treffen sich alle in der Kirche. Auch hier herrscht abgesehen von den Schritten der eintrudelnden Schwestern und dem Rascheln ihrer Gewänder, wenn sie sich vor dem Jesus am Kreuz verneigen, absolute Ruhe. Nach einer Weile durchbricht eine einsame, helle Stimme die Stille – an diesem Tag ist es Schwester Veronika, die als Kantorin vorsingt. Die anderen erwidern ihre Klänge, der in hohen Tonlagen gehaltene Chorgesang schwillt an und ab, erfüllt die prächtige Barockkirche. Es ist eine imposante Zeremonie, und gleichzeitig eine sehr intime – hier spürt man die tiefe Verbundenheit der Schwesterngemeinschaft untereinander, vor allem aber die jeder einzelnen mit Gott.

Schweigegebot und Balanceboard

Die Stille ist ein zentraler Aspekt des Benediktinerinnenlebens. Sie soll Raum schaffen für Introspektion, für die Suche nach Gott. Dafür geht es umso lebhafter zu und her, wenn das Schweigegebot endet. Etwa während der «Rekreation», bei der die Schwestern auf einem Balanceboard herumalbern und über die anstehenden Ferien, die Gesundheit oder ehemalige Weggefährtinnen plaudern. Oder wenn sich die Wege von zweien in den Gängen oder im Garten kreuzen. In solchen Momenten könnte man schnell auf die Idee kommen, hier bloss in einer besonders munteren Alters-WG untergekommen zu sein, denkt man sich die schwarzen Gewänder und die allgegenwärtigen Kreuze an den Wänden mal weg.

Schwester Gabriela hat heute ihren Wüstentag – eine Art Jokertag, an dem die Schwestern sich komplett zurückziehen können, nicht zu Tisch, den Gebeten und der Arbeit erscheinen müssen. Auch im Kloster kann mal bei einer der Lagerkoller ausbrechen. Besser, dem beugt man vor. «Vielleicht huscht man kurz in die Küche, um etwas zu essen zu holen, doch man muss sich an diesem Tag niemandem zeigen», erklärt Schwester Martina, die sich um die Gäste kümmert und so oft auch als Übersetzerin der nach aussen fremden Sprache des klösterlichen Zusammenlebens fungiert.

Auf die Frage, ob man sich beim ständigen Beisammensein nicht auf die Nerven gehe, lachen die Schwestern alle. «Natürlich», sagt Schwester Petra, und lacht gleich noch lauter, «man ist ja schliesslich auch ein Mensch.» Und hat als solcher seine Meinungen, sein Temperament, seine Eigenarten. «Das wäre ja nicht normal, wenn es nicht wie in jeder Familie auch mal Misstöne gäbe», sagt Schwester Christa. «Aber an denen arbeitet man dann, zusammen und für sich alleine», so Schwester Matthäa. Ordensvater Benedikt hat auch für diese Situationen vorgesorgt. Seine Lösung: Vor dem Schlafengehen muss man Frieden geschlossen haben. Danach ist wieder ein neuer Tag. Priorin Irene ist dann, wenn ein Konflikt sich ankündigt, zur Stelle, um zu vermitteln. Sie versteht sich als «Dienerin der Eigenarten vieler», so wie es Benedikt in seiner Regel für die Äbte vorsieht. «Das ist immer wieder herausfordernd, aber bei so vielen verschiedenen Charakteren manchmal nötig.»