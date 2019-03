Tippen statt schreiben, gestalten statt zuhören: Gestern besuchten die fünften und sechsten Klassen der Weininger Primarschule Schlüechti im Rahmen der Informatiktage des Kantons Zürich einen Workshop über Coden in der Migros-Klubschule in Altstetten. Dieser wurde organisiert von «What the Hack», der Arbeitsgemeinschaft von Frauen aus der Tech-Welt mit dem Unternehmen Master21 Academy. Coaches erklärten den Kindern Begriffe wie HTML oder CSS. In getrennten Zimmern lernten Mädchen und Knaben, eine Website nach einem ausgesuchten Thema aufzubauen.

Dass die Geschlechtertrennung sinnvoll sei, ist gemäss Organisatorin Riccarda Mecklenburg wissenschaftlich belegt: «Mädchen und Knaben verhalten sich anders im Klassenzimmer. Jungs mögen eher den Wettbewerb, Mädchen suchen eher die Kooperation.» Dieses Verhaltensmuster beeinflusse Schülerinnen in naturwissenschaftlichen Fächern negativ. Unter sich würden Mädchen den Stoff besser aufnehmen. «An der Universität und in der Arbeitswelt funktionieren gemischte Teams besser. Wir arbeiten an der Basis, damit mehr Frauen Informatik-Berufe wählen», sagt Mecklenburg.