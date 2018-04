Polizeikontrolle während Spielen

Patisso will den Sport im Limmattal durch die Austragung in Dietikon ins rechte Licht rücken. «Viele Leute haben das Gefühl, Darts ist kein richtiger Sport, sondern ein Zeitvertreib in zwielichtigen Pubs und Kneipen.» Das müsse er selbst immer wieder erleben. «Bei meiner Dartslounge steht regelmässig die Polizei vor der Tür und will Personenkontrollen vornehmen. Manchmal sogar währenddem Ligaspiele im Gange sind.» Das sei frustrierend. «Ich kann offizielle Spiele nicht unterbrechen, sonst bekomme ich Probleme mit dem Verband», sagt Patisso.

Seine Hoffnung: «Ich möchte mit dem Turnier ein Zeichen setzen, dass es uns um den Sport und um nichts anderes geht.» Und er fügt an: «Schön wäre es auch, wenn man Darts dadurch im Limmattal beliebter machen könnte.» In den 1990-er Jahren habe die Szene geboomt. «Es gab bedeutend mehr Dartlokale.» In Dietikon seien zum Beispiel nur noch seiner, der Circolo Sanpietrese und Rolis Billardcenter aktiv.

Die Schweizer Meisterschaft wird am Freitag, 20. April, ausgetragen. Die Top-150-Männer und Top-80-Frauen treten an. Am Samstag finden in den Kategorien A-, B-, und C diverse Spiele statt und am Sonntag messen sich die unter 16-Jährigen. Patisso erwartet an diesem Wochenende über 500 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz.

Für Zuschauer ist der Eintritt frei. «Wir servieren Speisen und haben einen Grillstand. Für genügend Sitzgelegenheiten ist ebenso gesorgt», so Patisso. Wenn es nach ihm geht, soll es nicht der letzte Darts-Event in Dietikon sein. Sein Wunsch: die Schweizer Meisterschaften sollen nächstes Jahr wieder in der Stadt durchgeführt werden. Zudem will er auch das Ligafinale nach Dietikon holen. «Dann kämen sogar über 1000 Dartsspieler ins Limmattal.»