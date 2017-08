Neben dem Kartieren fällt auch die Pflege der Gebiete an. Das Unkraut, das sich gerne auf den verschiedenen Flächen vermehrt, muss abgemäht werden, weil die Orchideen sonst eingehen. Dabei muss allerdings grosse Vorsicht an den Tag gelegt werden. Denn wenn bereits erblühte Orchideen abgemäht werden, können sie sterben. Das Mähen sei eine relativ mühselige Arbeit, sagt Böni. Trotzdem gefällt sie ihm. «Wir gehen bei jedem Wetter. Einmal bin ich völlig verdreckt nach Hause gekommen und meine damalige Partnerin hat gemeint, ich sehe aus wie ein kleiner Junge. Von oben bis unten schlammbespritzt, aber die Augen leuchteten», erzählt Böni.

Selbstgemachter Kräutertee

Eine Affinität zu Flora und Fauna wurde ihm schon in die Wiege gelegt. Bönis Vater kannte sich hervorragend mit Kräutern aus. «Wenn wir in die Berge gingen, nahmen wir nie Getränke mit. Mein Vater hatte ein Pfännchen und einen Gasbrenner dabei. Er suchte eine Wasserstelle und zeigte uns, wo wir Kräuter pflücken konnten.» So seien sie stets in den Genuss von feinen Kräutertees gekommen. Die Begeisterung für das Wandern flaute allerdings in Bönis Jugend ab. «Während meiner Lehre zum Feinmechaniker gab es plötzlich Spannenderes und danach habe ich mich mehrheitlich der Arbeit gewidmet. Da sind das Wandern und die Natur in den Hintergrund gerückt.»

Mittlerweile bedauert Böni es, dem Vater nicht mehr zugehört zu haben. Denn seine eigene Leidenschaft, die vorerst vor allem der Orchidee galt, hat sich nun ausgeweitet. «Ich bezeichne mich heute einfach als Fan der Natur», sagt er. Mit der verrichteten Arbeit sei auch den Bienen und verschiedenen Amphibien geholfen, ihre Lebensgrundlage zu erhalten. «Je länger ich mich um die Natur kümmere, desto mehr erkenne ich die Zusammenhänge», sagt Böni. «Für mich gibt es nichts Schöneres.»