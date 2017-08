Erstmals Weltranglistenpunkte

Die Näfs sind nicht nur die letzten verbleibenden Unterengstringer im Turnier, sondern die einzigen Schweizer, die sich für den Halbfinal qualifiziert haben. Das zeigt, wie hochkarätig das Zurich Open im Tennis- und Padelclub Unterengstringen besetzt ist. 20 Teams sind in der höchsten Kategorie angetreten, um bei dem internationalen Turnier um Punkte in der Padel-Weltrangliste und ein Preisgeld von insgesamt 2500 Franken zu kämpfen.

Internationale Teams sind extra für das Turnier angereist. Darunter auch zwei Deutsche, die bis vor wenigen Wochen noch ihre nationale Rangliste anführten. Auch zwei spanische Teams sind am Start. «Wir sind zum ersten Mal an einem Turnier in der Schweiz dabei», sagt Jorge De La Fuente, der zusammen mit seinem Doppelpartner Jorge Del Pozo Salgado aus Madrid angereist ist – mitsamt Familie und Freundin. Zurzeit herrsche in Madrid quasi Sommerpause, deshalb würden sie von Turnier zu Turnier reisen, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, erzählt De La Fuente. Im Viertelfinal gewinnen die beiden Spanier gegen Philipp Gehrig und Till Gygax vom Unterengstringer Klub. «Es war eine gute Erfahrung, die uns anspornt, noch besser zu werden», sagt Gygax.

Präsidiales Doppel

In Unterengstringen kommen aber nicht nur die stärksten Spieler auf ihre Kosten. Insgesamt werden fünf Konkurrenzen in drei verschiedenen Stärkeklassen durchgeführt. In der dritten Kategorie steht der Spass im Vordergrund: Pierre Wieland und Thomas Hesske kommen lachend vom Platz, obwohl sie ihre Partie gerade knapp verloren haben. Wieland, ehemaliger Präsident des Tennisclubs in Unterengstringen, hat sich für das Padel-Turnier um das Sponsoring gekümmert.

Als amtierender Präsident des Klubs freut sich Hesske, dass Padel und Tennis in Unterengstringen so gut harmonieren. Die Zusammenarbeit wird am Wochenende live im Klub gelebt, denn gleichzeitig werden auf den Tennisplätzen Spiele der Limmattaler Meisterschaften ausgetragen. Die Zuschauer bekommen also eine geballte Ladung Racketsport geboten.

Reto Scartazzini ist mit der Organisation und dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden. Der Padel-Verantwortliche im Unterengstringer Klub freut sich, dass so viele Menschen gekommen sind. Und er blickt auch bereits nach vorne: «Wir wollen das Zurich Open weiterentwickeln und als grösstes Padel-Turnier in der Schweiz etablieren.» Bis nächstes Jahr müssen Padel-Fans aber nicht warten, bereits Mitte September steht mit der Schweizer Meisterschaft die nächste hochklassige Konkurrenz in Unterengstringen auf dem Programm.