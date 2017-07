Zum Kurzschluss kam es am 28. Juli 2016. Beim Ostportal des Gubristtunnels überholte der Raser in der Mitte der Autobahn einen BMW, der sich auf der Überholspur befand. Als die Weininger Gubrist-Seite näher kam, überholte er zwei weitere Fahrzeuge, wiederum rechts. Sein Pech: Eines davon war ein ziviles Polizeiauto. Als der Raser erneut ein Auto rechts überholte, bevor er definitiv auf die Spur Richtung Westring einbog, reagierten die Kantonspolizisten mit Blaulicht und Sirene. Auch die «Stop-Polizei»-Leuchte wurde angeschaltet. Hier hätte es zu einem glimpflichen Ende kommen können, mit mindestens einem Ausweisentzug und einer saftigen Geldstrafe. Stattdessen: Panik beim vorbestraften Mann! Er drehte den Gasgriff weiter. Die 1000-Kubikmeter-Honda schoss mit 153 Kilometern pro Stunde über das Limmattaler Kreuz. An einer Stelle, wo maximal 80 gilt.

Lebensgefahr beim Limmi-Spital

Nachdem er die A3 in Urdorf verliess, ging es mit Tempo 116 über die Birmensdorferstrasse, obwohl dort nur 50 erlaubt wären. Bei der Pappel-Kreuzung bog er ohne zu blinken abrupt in die Schlierenstrasse ab und raubte so einem Lastwagen den Vortritt. Und das an einem sowieso gefährlichen Ort: der letzte Unfall mit Schwerverletztenfolge ereignete sich an dieser Stelle gerade erst Ende Mai. Über mehrere Fussgängerstreifen ging es weiter in den Kreisel von Schlieren- und Feldstrasse. Dann ein Überholmanöver im Kreisel selbst.

Beim Spital Limmattal fuhr er – innerorts – mit 115 km/h auf einen Mann zu, der gerade korrekt den Fussgängerstreifen überquerte. Juristisch gesehen war dies der schlimmste Teil seiner Flucht: Sie wird als Gefährdung des Lebens taxiert.

Weiter, immer weiter: 131 km/h auf der Urdorferstrasse – bis zur Linkskurve. Erlaubt wären 50. Beim Kesslerplatz wich er einer Polizeisperre aus, bog auf die Badenerstrasse Richtung Dietikon ein. Tempo 118, erlaubt wären 60. Gleich mehrere Rotlichter missachtete der Töff-Raser. Doch schliesslich geriet er doch noch in die Fänge der Polizei.