Anfänglich schleppten die zwei Frauen emsig Betonmischungen in ihre Gärten. Eine Nachbarin beobachtete sie dabei und bekundete ebenfalls ihr Interesse an der kreativen Arbeit. Der Garten glich während dieser Zeit einem Schlachtfeld. «Irgendwann hörten wir, dass im Nachbarshaus ein Hobbyraum frei geworden ist. Diesen konnten wir dann für unsere Zwecke mieten – und unsere Männer wieder aufatmen», sagt Miracola und lacht.

Vor zwei Jahren verkaufte das Trio erstmals seine Arbeiten am Dietiker Weihnachtsmarkt. Auch für dieses Jahr haben sie sich bereits angemeldet. «Wir treffen uns drei Monate vor dem Markt regelmässig und stellen unsere Werke fertig.» Es gebe aber keine fixen Zeiten, zu denen man zusammenkomme und an den Projekten weiterarbeite. Jeder kommt und geht, wie es ihm gefällt. «Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit im Hobbyraum vergeht. Ich will eigentlich nur für eine Stunde hinüber und wenn ich das nächste Mal auf die Uhr schaue, sind bereits fünf vergangen.»

Herausforderungen erwünscht

Schon als kleines Mädchen ging Miracola kreativen Tätigkeiten nach. «Ich habe immer gestickt und gestrickt. Gebastelt habe ich auch und meine Kleider selber genäht.» Aufgewachsen ist die 59-jährige in der Stadt Zürich. Nach einiger Zeit, die sie in England verbrachte, kehrte die gebürtige Sizilianerin in die Schweiz zurück. Ihre Inspirationen holt Miracola von überall her. «Manchmal sehe ich etwas, und dann denke ich mir, das könnte ich doch aus Beton machen.» Miracola deutet auf die Einrichtung im Wohnzimmer und merkt an: «Hinter allem steckt hier eine Geschichte.»

Es kommt auch vor, das Miracola an ihre Grenzen stösst, etwa als sie eine Lampe aus Beton fertigen wollte und mit den dünnen Stromdrähten in Konflikt geriet. «Schwierige Stücke sehe ich als Herausforderung. Und mein Partner unterstützt mich dabei. Oft findet ein regelrechtes Brainstorming statt, wie man dieses Problem lösen könnte. Danach probiere ich es einfach noch mal.» Die grösste Freude sei es dann, wenn so eine Arbeit gelinge.