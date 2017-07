Schweizer AKWs auf dem Radar

Die Produkte der Firma sind für die widrigsten Umweltbedingungen gerüstet. Ein Bohrloch-Sensor funktioniert in einer Röhre aus rostfreiem Stahl auch im Wasser genauso gut wie 500 Meter tief im Boden. Auch möglich ist es, die Messgeräte in einer Art unzerstörbarem Schrank einzubauen. «Während ein Gebäude durchgeschüttelt wird, soll dieser hier weiterhin seine Arbeit machen», sagt Ghadim beim Rundgang durch das Betriebsgebäude und klopft auf den metallenen Kasten, der auch in den Schweizer Atomkraftwerken Beznau, Leibstadt und Gösgen eingesetzt wird. Mit Letzterem arbeitet die Firma an einem aktuellen Projekt betreffend seiner vor zehn Jahren installierten Erdbebeninstrumentierung zusammen.

«Stellt ein Beben eine Bedrohung für die Anlage dar, würde das Atomkraftwerk entweder automatisch abgeschaltet oder die Betreiber erhielten sofort eine Einschätzung der erwarteten Anlagenschäden zugeschickt, worauf die Entscheidung bei ihnen liegt», erläutert Ghadim. Die Installation bei Atomkraftwerken gehöre zu den schwierigsten; sie erfordere Expertisen und das Einhalten von strikten Sicherheitsstandards.

Wertvolle Sekunden

Bevor eines der bis zu 10 000 Franken teuren Instrumente das Gebäude der GeoSIG verlässt, wird seine Leistung eingehend getestet. So etwa in einem Kühlschrank oder befestigt auf einem sogenannten «Shaker», mit dem sich ein Erdbeben simulieren lässt.

Geschäftsführer und Firmengründer Johannes Grob gibt sich Mühe, die Funktionsweise der Erdbebenfrühwarnung simpel zu erklären. Die Sensoren enthalten eine Masse, die schon durch feinste Bodenbewegungen in Schwingung gerät. Im Falle eines Erdbebens nimmt sie zunächst die harmlose Primärwelle wahr. Dies wird in ein digitales Signal umgesetzt, ausgewertet und per WiFi ans örtliche Datenzentrum gesendet. «Abhängig davon, wie weit entfernt die Sensoren vom Herd liegen und wie sich das Erdbeben ausbreitet, kann die Zeitspanne zwischen der ersten Welle und der verheerenden Sekundärwelle von 15 Sekunden bis zu einer Minute betragen», so Grob.

Wertvolle Sekunden, in denen etwa Schnellzüge automatisch gestoppt, Chemie-Fabriken vom Strom genommen, Gasleitungen geschlossen, Aufzüge verlangsamt und auf dem nächsten Stock geöffnet, Sirenen aktiviert oder Menschen per SMS gewarnt werden.