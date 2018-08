Der TV-Wettkampf Ninja Warrior startet nun auch in der Schweiz. Seit Mittwoch treten rund 250 Kandidaten vor Live- und TV-Publikum gegeneinander an. In vielen Ländern auf der ganzen Welt hat sich die Show mit dem bekanntlich anspruchsvollsten Hindernisparcours zu einer Hitsendung etabliert. Die Idee stammt ursprünglich aus Japan, wo die Sendung seit 1997 unter dem Namen Sasuke ausgestrahlt wird. Ziel der Show ist es, vier Hindernisbahnen – sogenannte Stages, bestehend aus mehreren Einzelaufgaben – erfolgreich zu beenden. Der Gewinner erhält 100'000 Franken.

Moritz Alder wird sich dieser Herausforderung am Donnerstag um 13 Uhr im Hallenstadion stellen. Um sich für das Casting zu qualifizieren, musste der 29-jährige Stadtzürcher ein Video einsenden. Darin zeigt er sein Können und erklärt, weshalb er bei Ninja Warrior mitmachen möchte. «Ich habe mich sehr spontan beworben und das Video erst kurz vor Anmeldeschluss eingereicht», sagt Alder.

Neben seiner Tätigkeit als Sportlehrer an zwei Schulen arbeitet Alder einmal wöchentlich im Schlieremer Kletterzentrum Gaswerk. Dort kümmert er sich hauptsächlich um die Bedürfnisse der Besucher und gibt immer wieder auch Kletterkurse. «Ich dachte mir, als Mitarbeiter im Kletterzentrum, als Sportler und als Kletterbegeisterter muss ich mich doch anmelden.» Sofort wurde Alder ans Casting eingeladen, wo er mit etwa 600 weiteren Bewerbern einen Sporttest ablegen musste. «Ich bin recht überrascht über meine Leistung an der fünfteiligen Sportprüfung. Ich dachte, es wäre schwieriger.» Übrig geblieben sind etwa 160 Kandidaten, die seit Mittwoch im Hallenstadion die Hürden überwinden.

«Ich liebe die sportliche Herausforderung und bin deshalb gespannt auf den Parcours.» Alder hat im Alter von 15 Jahren begonnen, zu klettern. Die Sportart sei für ihn mehr als ein Hobby. Er mache nicht nur beruflich, sondern auch in seiner Freizeit viel Sport. So ist er mit seinen besten Freunden regelmässig in den Schweizer Klettergebieten unterwegs. «Ohne meine Freunde würde das Klettern nur halb so viel Spass machen, und ich würde wohl aufhören.»

Für den Wettkampf hat sich Alder nicht richtig vorbereiten müssen. Er konnte sich durch die ausländischen Versionen von Ninja Warrior ein gutes Bild davon machen, was ihn erwarten wird. Der Hindernisparcours werde sehr kletterlastig sein, worauf er sich freue. Neben den Hindernissen gibt es im Wettkampf immer wieder Ruheplattformen.